Campionato Serie D. Folgore Caratese, ora si comincia. Esordio difficile contro la Varesina

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia al fotofinish contro la Pro Sesto, oggi è già tempo di campionato per la Folgore Caratese, sempre di scena in casa nel nuovo stadio dello Sportitalia Village, l’ex 25 Aprile, per affrontare la Varesina. Ne ha parlato, nel consueto pre-view attraverso i canali societari, anche mister Belmonte (nella foto), che inquadra così la prima gara dell’anno della sua squadra.

"Finalmente si comincia, abbiamo lavorato molto bene in questo mese e mezzo – ha detto il tecnico caratese –. Siamo allo stesso tempo fiduciosi e curiosi di vedere quello che accadrà in campo. Ci aspetta una gara difficile, come lo saranno tutte, ma sono convinto che se i ragazzi metteranno in atto quello che hanno fatto vedere nella pre-season, attuando i nostri principi di gioco, potremo dare del filo da torcere un po’ a tutti". Settimana positiva quella che ha preceduto il match odierno.

"Ho recuperato gli infortunati, ma difficilmente potranno essere in campo dal primo minuto", ha spiegato mister Belmonte. Calcio d’inizio alle ore 15. Dirigerà il match il signor Manzini di Verona. Intanto è già “buona la prima“ per una delle competitor dirette della Folgore Caratese in chiave primato: il ChievoVerona si è infatti imposto per 2-1 nell’anticipo di ieri del girone B contro lo Scanzorosciate, grazie un gol a tempo scaduto realizzato da Lorenzo Prandini.

Ro.San.