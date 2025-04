Campionato Terza Categoria: La Libertà Viaccia mantiene la vetta, Eureka e Tobbiana inseguono

Una giornata anomala, alla luce dei posticipi decisi dalla federazione in segno di rispetto per la scomparsa di papa Francesco. Ma che ha fornito una serie di indizi su cosa aspettarsi in vista del rush finale, a prescindere dai risultati definitivi. Il terzultimo turno del campionato di Terza Categoria è iniziato ieri con le prime quattro gare e si concluderà domani con il posticipo del martedì che vedrà sfidarsi a Seano il Carmignano e l’Atletico Esperia (con fischio d’inizio alle 21).

La capolista, intanto, non perde un colpo: Batacchi, Biancalani e Sensi hanno permesso a La Libertà Viaccia di regolare per 3-1 il Paperino San Giorgio e di continuare a mantenere la vetta della classifica, andando momentaneamente a +6 sulla Polisportiva Carraia. E con il Carraia che giocherà stasera alle 21 in casa contro La Briglia fanalino di coda, l’attenzione è andata al tandem Eureka – Tobbiana: entrambe le formazioni continuano ad occupare la terza piazza salendo a quota 54 punti.

Il Tobbiana ha brutalizzato il BGV Soccer, imponendo ai poggesi un netto 7-0, griffato dalle doppiette di Rinaldi, Cibella e Santini e dall’assolo di Gori. L’Eureka, che proprio pochi giorni fa si è qualificata alle semifinale della fase regionale di Coppa battendo il Marciana 2.0 (e che il 7 maggio prossimo affronterà i maremmani dell’Alberese), ha vinto 2-0 contro Las Vegas, al termine di un match tirato ed agonisticamente combattuto risolto dalle reti di Papi e di Hoxhaj.

Pollice alzato anche per il Colonnata, vittorioso per 4-1 contro il Prato Sport. Stasera sarà nuovamente tempo di tornare in campo per le altre sfide: detto di Carraia – La Briglia, alla stessa ora avranno inizio anche CDP Vaianese – San Lorenzo Campi Giovani (a Vaiano) e Firenze Nord – Polisportiva Bacchereto. Si prospetta, insomma, un finale di stagione aperto a più scenari e anche i dettagli potrebbero fare la differenza.

Dovrà invece attendere un’altra settimana il Prato Nord U21, inserito com’è ormai noto nel girone di Pistoia: i giovani di coach Rauseo recupereranno la partita contro l’Olmi il prossimo sabato, nell’ultima giornata del torneo.

G.F.