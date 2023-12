CAMPIONE ETERNO. Messi tentato da un altro Mondiale dopo il Qatar

"Il tempo dirà se sarò oppure no al Mondiale 2026. La realtà è che sto per raggiungere un’età a cui normalmente non dovrei poter giocare un Mondiale. Per questo ho detto che non pensavo ci sarei stato".

Parola di Leo Messi (nella foto), 36 anni lo scorso giugno, tornato a parlare del suo futuro con la nazionale argentina in un’intervista rilasciata al programma Star Plus Campeones.

"Mi sembrava che dopo l’ultimo Mondiale fosse finita e fossi sul punto di ritirarmi, invece è tutto il contrario. Ora più che mai ho voglia di essere qui, perché dopo aver passato tanti anni di sofferenza, oggi viviamo un momento speciale che non avevo mai sperimentato prima con l’Argentina e voglio godermelo".

Insomma, la sua presenza ai Mondiali 2026 ad oggi non è ancora esclusa, quando tutti pensavano che il trionfo in Qatar avesse coinciso con l’ultima apparizione della ’Pulce’ in Coppa del Mondo.

"Mi trovo bene nel gruppo, mi diverto – prosegue il grandissimo numero 10 –. C’è un gruppo molto unito e sano a cui piace stare insieme. Voglio godermi tutto questo senza pensare a cosa sarà fra due o tre anni, che nel calcio sono tanti".