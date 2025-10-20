Cannara e Trestina non si fanno male. Botta e risposta nel primo tempo

CANNARA

1

TRESTINA

1

CANNARA (5-3-2): Vassallo; Cardoni (14’ st Porzi), Myrtollari, En. Bertaina, Baraboglia, Mancini (14’ st Ferrario); Roselli, Montero, Schvindt; Haxhiu, El. Bertaina. A disp.: Taiti, Camilletti, Maselli, Raviele, Gnazale, Azurunwa, Lomangino. All.: Armillei.

TRESTINA (5-2-3): Bonifacio; Nouri, Ubaldi, De Meio, Scartoni, Giuliani; D’Angelo (24’ st Ferrarese), Tolomello (46’ st Cuccarini); Manfredi (9’ st Mercuri), Ferri Marini, Priore (46’ st Bussotti). A disp.: Migliorati, Bricca, Cuccarini, Dottori, Granturchelli, Russo. All.: Calori.

Arbitro: Pascali di Pistoia (Vicari di Lucca e Orsini di Pontedera).

MARCATORI: 12’ pt Montero, 33’ pt Priore.

NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti: El. Bertaina, Montero, En. Bertaina, il tecnico Calori. Recupero: pt 2’, st 4’.

CANNARA - Un punto per parte fra Cannara e Trestina nel classico derby che muove la classifica, quella del Cannara, che riprende la marcia dopo il ko di Siena, e quella del Trestina che dà seguito alla vittoria contro il Camaiore. Difesa a 5 sia per Calori che per Armillei. Difesa a 5 per entrambe e Trestina subito pericoloso con Manfredi, al 7’, che chiama alla risposta Vassallo. Al primo affondo, a passare, però è il Cannara con l’argentino Montero che, su azione d’angolo, si inventa questa rovesciata che batte Bonifacio. Tango argentino allo Spoletini ed ecco che Bonifacio deve metterci una pezza anche al 17’ su Myrtollari. Al 23’ Enzo Bertaina ha sul destro la palla del 2-0 ma la mira non è delle migliori. Ecco così che il Trestina pareggia, al minuto 34, quando, sugli sviluppi di una buona incursione del classe 2008 Ubaldi, Priore è il più lesto di tutti a metterla dentro. Nel finale di tempo Giuliani serve Manfredi ma l’attaccante viene murato al momento della battuta a rete. Inizio di ripresa con Manfredi che ha sulla testa la palla del sorpasso ma incorna alto sul traversone di Ferri Marini. Occhio al Cannara che al 51’ costringe Bonifacio alla smanacciata, poi si accende Nouri: slalom e controslalom. Tutto bene fuorché il tiro. Altra occasionissima per il Trestina al 62’ quando Mercuri, entrato al posto di Manfredi, serve un cioccolatino per Priore. Palla sul fondo. Sull’altro fronte è Elian Bertaina a mettere i brividi: destro all’angolino ma Bonifacio si distende e mette in angolo per l’1-1 finale.