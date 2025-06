Cannara si gioca la promozione in Serie D contro il Pinerolo

Tutto in 90 minuti. O forse 120. O, chissà anche ai rigori. Quello che conta è vincere. Il Cannara si gioca la serie D nel ritorno della finale playoff in programma oggi alle 16 allo stadio Barbieri di Pinerolo. Dopo lo 0-0 di domenica scorsa allo Spoletini, la formazione di Ortolani si giocha tutto nella trasferta piemontese che vale una stagione. Una missione possibile visto il Pinerolo dell’andata, considerando poi che il Cannara ritrova anche il bomber argentino Elian Bertaina, capocannoniere dell’Eccellenza con i suoi 21 gol e sempre a segno anche nei playoff. L’assenza di Bertaina, nella sfida d’andata, si è fatta sentire. A sostenere i rossoblù ci sarà anche un buon numero di tifosi in partenza da Cannara nonostante i 650 km che separano le due città. Un Cannara che sogna di ritrovare quella serie D conquistata l’ultima volta nell’estate del 2018 attraverso il ripescaggio, dopo aver perso la finale playoff contro la Torres. Stavolta il club del presidente Albi spera in un epilogo diverso. I tifosi che non seguiranno la squadra a Pinerolo sono pronti ad accogliere comunque i rossoblù al rientro sperando in un risultato posititivo che possa accendere la festa a Cannara ma anche a Campitello e Piegaro con le due società che, grazie alla promozione dei rossoblù, verrebbero ripescati rispettivamente in Eccellenza e in Promozione.