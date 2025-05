Cannara supera Narnese 2-1 e vola ai playoff nazionali di Eccellenza

CANNARA2NARNESE1 dts

CANNARA: Stefanelli; Subbicini, Schvindt, Bastianini(10’st Cardoni), Bertaina En.,Ricci, Bertaina El. (12’pts Luparini), Ferrario(6’sts Camilletti), Vitaloni(3’pts Della Vedova), Roselli, Montero; A disp: Liotti;, Maselli, Facchini, Baglioni, Bolletta. All.: Ortolani.

NARNESE: Falocco; Mora(11’pts Confessore) Grifoni(5’pts Pinsaglia) Bernardini(24’st Principi),Rodriguez, Bagnato, Marchetti, Perotti(34’st Tramontano) Colangelo(34’st Manni), Petrini. A disp: Pitaro, Andreucci, Ponti, Perugini. All.: Defendi.

Arbitro: Diella di Vasto

MARCATORI: 8’pt Marchetti; 12’st Enzo Bertaina; 10’pts Bertaina Elian

NOTE: al 33’ st espulso Bolletta (CA) per proteste dalla panchina. Spettatori 300 circa.

Fa festa il Cannara che vola ai playoff nazionali di Eccellenza. Lo fa superando 2-1 in rimonta la Narnese che va avanti dopo 8 minuti con Marchetti. Il Cannara però si riorganizza e in avvio di ripresa trova la zampata giusta Elian Bertaina su una punizione insidiosa battuta bassa da Schvindt. Falocco non perfetto nell’occasione e si va ai supplementari. Dopo 10 minuti del primo tempo supplementare Roselli mette un cross dopo una triangolazione sulla destra, il tiro è di Montero, ma la deviazione della difesa, favorisce l’intervento di testa di Elian Bertaina, che anticipa l’uscita di Falocco e porta i suoi in vantaggio. É il gol che manda il Cannara alla semifinale di domenica prossima in casa dei fiorentini della Sestese. Ritorno il 1° giugno a Cannara. Eventuale finale contro una tra Bolzano e la vincente dei playoff del girone B dell’Eccellenza piemontese.