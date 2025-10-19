Cannara-Trestina, derby da non perdere. Il tecnico Armillei: "Non possiamo sbagliare"

La partita. Quella con la P maiuscola. Prima di tutto perché è un derby. Poi perché, dopo 8 giornate, il Cannara non ha ancora mai centrato i tre punti davanti al pubblico di casa. Allo Spoletini oggi, con fischio di inizio alle 15, arriva il Trestina in un derby che ha un valore speciale per i rossoblù. Un derby già andato in scena due mesi fa, al Bernicchi, nel turno preliminare di Coppa. E il precedente è di quelli che fanno ben sperare in casa Cannara. "Sì ma stavolta – precisa subito Antonio Armillei – sarà un’altra partita. Il campionato è un’altra cosa e l’abbiamo visto bene in queste prime giornate. Dovremo essere bravi a non commettere errori perché, se c’è una cosa che abbiamo capito in queste prime partite, è che in questa categoria appena ti sbagli ti puniscono e poi rimontare diventa dura".

Eppure nel precedenti di Coppa arrivò una rimonta tutta argentina, con gol di Montero e doppietta di Elian Bertaina. Proprio Bertaina, dopo il rientro domenica scorsa a Siena, è l’uomo sul quale puntano tutti in casa rossoblù. Insieme a lui il fantasista kosovaro Haxhiu, di rientro dagli impegni con la Nazionale Under 19 del suo paese, in grado di creare sempre pericoli con la sua fantasia.

Dall’altra parte arriva un Trestina rigenerato dalla vittoria contro il Camaiore che ha perso ai bianconeri di scavalcare proprio il Cannara in classifica. I rossoblù di Armillei occupano ora il penultimo posto del girone E di serie D con 5 punti dopo le prime 7 giornate. Tre lunghezze in più del fanalino di coda Poggibonsi che in settimana ha avvicendato il tecnico.

La sfida odierna, insomma, diventa fondamentale per il Cannara. "Lo sappiamo bene – continua Armillei – e in settimana abbiamo lavorato sodo proprio per cercare di fare bottino pieno. D’altro canto sappiamo che ci troveremo di fronte una squadra attrezzata e galvanizzata dopo l’ultima vittoria ma noi, mai come stavolta, dovremo fare il Cannara".

: Vassallo; G. Cardoni, En. Bertaina, Baraboglia, Mancini; Montero, Myrtollari, Schvindt; Roselli, El. Bertaina, Haxhiu. All.: Armillei.

TRESTINA (4-4-2): Bonifacio; Ubaldi, Scartoni, Sensi, Giuliani; Nouri, D’Angelo, Tolomello, Mercuri; Ferri Marini, Priore. All.: Calori.

Nicola Agostini