Capo Verde, la prima volta non si scorda mai: secondo paese più piccolo di sempre ai Mondiali

Roma, 13 ottobre 2025 – Dieci isole vulcaniche, poco più di cinquecentomila abitanti: una volta ai Mondiali, la prima. E’ un traguardo storico per la nazionale africana, che si qualifica alla Coppa del Mondo 2026 battendo eSwatini 3-0 e vincendo il girone D.

Con i suoi 526 mila abitanti, Capo Verde sarà la seconda nazione più piccola (dopo l'Islanda, che conta 400 mila abitanti) a partecipare a un Mondiale. In quel piccolo angolo del mondo, a 500 chilometri dalle coste del Senegal è nata un’impresa in una manciata di decenni, da quel 1978, data dell’indipendenza dal Portogallo.

E’ nei primi Duemila che il pallone inizia a rotolare seriamente a quelle latitudini. Pensare che nel 2013 Capo Verde si era qualificata ai Mondiali in Brasile del 2014. Poi il gelo: il difensore Fernando Varela, aveva giocato nonostante una squalifica a causa di una dimenticanza della federazione. Una volta scoperto l’inghippo, la nazionale africana venne squalificata, con vittoria a tavolino alla Tunisia.

Capo Verde quest’anno ha ben sfruttato l'aumento degli slot per le rappresentative del proprio continente, da cinque a nove (più un posto nei playoff intercontinentali), guidata dal ct Pedro Leitão Brito, meglio noto come Bubista, autoctono al 100%. Ma anche di giocatori come Jovane Cabral, attaccante classe 1998 visto in Serie A con le maglie di Lazio e Salernitana e attualmente in forza alla portoghese Estrela.