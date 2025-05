Carlo Ancelotti nuovo allenatore del Brasile dopo la Liga con il Real Madrid

Adesso è anche ufficiale: Carlo Ancelotti sarà l’allenatore dal Brasile una volta conclusa la Liga con il Real Madrid, in tempo per giocare le due delicate sfide delle qualificazioni mondiali contro Ecuador e Paraguay del 6 e 11 giugno. Al mondiale per club con le merengues potrebbe andare Xabi Alonso, suo erede designato che ha annunciato l’addio al Bayer Leverkusen.

Ancelotti ha vinto tutto, se ne va dal Real da tecnico più carico di trofei della storia, eppure quello che è successo ieri vale forse più di qualsiasi trionfo sul campo. È il primo straniero a sedere sulla panchina della seleçao, di sicuro i tanti brasiliani di cui ha saputo assecondare il talento nel corso degli anni, da compagno sul campo o da tecnico, hanno speso le parole che hanno convinto la federazione verdeoro a fare un passo storico, annunciato con un post sui social (nella foto): "La nazionale più forte della storia del calcio sarà ora guidata dall’allenatore più vincente del mondo. Carlo Ancelotti, sinonimo di imprese storiche, è stato annunciato questo lunedì dal presidente della Cbf, Ednaldo Rodrigues, come nuovo allenatore della Nazionale brasiliana. Guiderà il Brasile fino al Mondiale del 2026 e allenerà la squadra nelle prossime due partite di qualificazione contro Ecuador e Paraguay".

Una decisione che era ormai solo da formalizzare, ma fa comunque epoca. Al tecnico emiliano sono arrivati complimenti dal presidente della Figc Gabriele Gravina ("Felice per lui, ma è anche una soddisfazione per il calcio italiano e per la sua scuola tecnica") e dal maestro Arrigo Sacchi ("È uno dei più grandi allenatori al mondo, porterà avanti il timbro italiano anche in Brasile").

Secondo quanto trapela dal Brasile, Ancelotti avrà uno stipendio da 7,5 milioni di euro all’anno con un ulteriore bonus di 5 se dovesse vincere i Mondiali 2026. Ma l’ingaggio è sicuramente l’ultimo dei fattori ad avere avuto un peso in questa scelta.