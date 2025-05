Caronnese sconfitta in casa, Ac Leon Monza Brianza trionfa nei playoff d'Eccellenza

Nelle gare d’andate delle semifinali per i playoff nazionali d’Eccellenza, la Caronnese incappa in un’inaspettata sconfitta casalinga. I rossoblù guidati da mister Michele Ferri ricevevano tra le mura amiche il Sandonà, capace di vincere per 2-1. Dopo una fase di studio, sono i veneti a sbloccare l’andamento della gara, passando avanti nel punteggio. Al 14’ Scantamburlo dalla destra serve in mezzo dove De Stefani brucia tutti e realizza. Al 43’ Soncin lascia i veneziani in inferiorità numerica, rimediando il cartellino rosso dal direttore di gara, dopo aver colpito in faccia Zibert. Nella ripresa i caronnesi non riescono a sfruttare il vantaggio dell’uomo in più e anzi al 10’ incassano anche la rete del raddoppio: lancio lungo sulla sinistra per Crivaro che confeziona la beffa. Al 23’ dimezza Doumbia su assist di Battistella e lascia aperta una speranza in chiave qualificazione.

Va decisamente meglio all’Ac Leon Monza Brianza, impegnata a Vimercate contro i friulani della Polisportiva Tamai e vittoriosa per 4-2. Gli arancionerogrigi riescono subito a sbloccare la partita al 1’ di gioco. Traversone dalla sinistra e la punta di diamante dei brianzoli Bonseri, con una girata di sinistro, segna. Gli ospiti, dopo solamente tre minuti, hanno l’opportunità di pareggiare i conti ma l’estremo difensore Foresti è attento a deviare in angolo un insidioso tiro di Zorzetto. Successivamente le “furie rosse“ friulane ci provano ancora al quarto d’ora con una conclusione di Bortolin. Al 20’ la Leon va per due volte vicina al raddoppio sugli sviluppi di un corner e il gol arriva al 22’ con un grande sinistro di Comelli su calcio di punizione. I friulani accorciano al 33’ con il destro di Bougma, ma al 37’ ancora Comelli rimette le cose a posto con un bel sinistro. Al 7’ della ripresa pasticcio della Leon e Zorzetto accorcia, poi Mortati al 14’ sfiora il pari cogliendo il palo. E al 35’ Bonseri fissa il punteggio finale con un eurogol.