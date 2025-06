Carrarese: Priorità al Mercato per Rinforzare il Reparto Portieri

Tornare a blindare una porta che è rimasta sguarnita. Sarà questa una delle inevitabili priorità in chiave mercato per la Carrarese. Al momento, infatti, la società azzurra alla voce portieri si ritrova in casa soltanto Stefano Mazzini che ha ancora un anno di contratto e in questa stagione non ha giocato neanche un minuto finendola come quarta scelta.

Gli altri tre estremi difensori, arrivati tutti in prestito, sono tornati alle rispettive destinazioni. Marco Bleve è nuovamente di rientro al suo Lecce che ha conquistato in extremis la permanenza in serie A. A Carrara il ventinovenne nativo di San Cesario ha fatto un’altra ottima annata primeggiando in diverse statistiche del ruolo. L’infortunio occorsogli ad inizio girone di ritorno lo ha, però, tolto dai giochi per tutta l’ultima parte di stagione. Questo aspetto, unito al fatto che il club pugliese è rimasto nella massima serie potrebbe aprire la strada alla dirigenza apuana per tentare di riprendersi il giocatore.

Sembra che siano iniziati i contatti in questo senso. Alla Carrarese manca anche un vice e sia Vincenzo Fiorillo che Nicola Ravaglia hanno dimostrato per capacità, esperienza e doti umane di poter ricoprire egregiamente il ruolo. Fiorillo ha ancora un anno di contratto con la Salernitana ma non sembra rientrare nei programmi della società granata, soprattutto nel caso in cui riuscisse a salvarsi nel play-out con la Sampdoria. Anche qui sembra che la Carrarese si sia già mossa per sondare il terreno. Ravaglia, infine, già a gennaio è uscito fuori dal progetto tecnico della Sampdoria e anche qui ci potrebbero essere i presupposti per una sua permanenza all’ombra delle Apuane.

Se il capitolo portieri si potrebbe risolvere semplicemente dando continuità a chi già c’era, la stessa cosa non si potrà fare per la difesa. L’Empoli, infatti, ha tutta l’intenzione di tenersi Gabriele Guarino, al momento impegnato in Slovacchia nell’Europeo Under 21. Il centrale di Molfetta è considerato un elemento fondamentale da inserire nel nuovo pacchetto arretrato della formazione toscana che con la retrocessione in serie B cambierà quasi totalmente volto.

