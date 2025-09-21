Carrarese-Avellino 3-4, harakiri allo stadio dei Marmi con gli irpini in dieci

Carrara, 21 settembre 2025 – La Carrarese perde la prima in casa ed è un vero e proprio tonfo perché gli azzurri subiscono addirittura tre gol in superiorità numerica. Calabro rivoluziona la formazione di Catanzaro un po’ per scelta e un po’ per necessità. Manca Illanes per un problemino fisico ed esordisce Salamon al centro della difesa. Bouah e Sekulov prendono il posto di Zanon e Finotto.

Gli ospiti sono i primi a farsi pericolosi al 13’ con Palmiero il cui cross sul secondo palo viene smanacciato in angolo da Bleve. La Carrarese, però, passa al primo affondo al 17’ grazie ad una bella combinazione tra Sekulov ed Abiuso con quest’ultimo che insacca di prima intenzione da dentro l’area. Il tempo di mettere la palla al centro e l’Avellino pareggia con Crespi che è libero di calciare in area e batte Bleve sul primo palo. Il risultato cambia ancora al 23’. L’ex Biasci con un intervento improvvido colpisce alla testa Imperiale in area. L’arbitro assegna il rigore che Cicconi trasforma incrociando di sinistra nonostante Iannarilli indovini l’angolo giusto. Enrici proprio non riesce a tenere l’imprendibile Sekulov che gli scappa via di nuovo al 30’. Lo strattone gli costa il secondo giallo e gli irpini restano in dieci.

Pur con l’uomo in meno gli ospiti pareggiano al 37’ in maniera quasi casuale. Su un cross innocuo di Sounas la Carrarese si fa male da sola con l’autorete evitabile di Ruggeri che di testa beffa Bleve. Biancolino ne approfitta per un doppio cambio togliendo l’ammonito Simic e Insigne per Besaggio e Fontanarosa.

Nella ripresa cambia subito anche Calabro inserendo Arena per Bozhanaj. La Carrarese si fa subito pericolosa con una bomba di Cicconi da fuori su cui si oppone in tuffo Iannarilli ed al 52’ con Arena che da sotto misura non inquadra la porta dopo una sponda area di Imperiale. Dal nulla, però, arriva il gol dei campani che sul filo del fuorigioco segnano con Crespi al 55’. La Carrarese accusa il colpo. Fatica a rendersi pericolosa e rimane troppo sfilacciata facilitando le ripartenze avversarie. Al 67’ l’Avellino passa ancora, sempre in contropiede con sigillo di Besaggio.

Gli apuani accorciano le distanze all’82’ col nuovo entrato Schiavi e nel finale si gettano all’assalto. All’88’ Iannarilli compie un mezzo miracolo sul tiro ravvicinato di Finotto su cross basso di Zanon. E’ l’occasione che anticipa i titoli di coda, amarissimi per i marmiferi.

CARRARESE 3-AVELLINO 4

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Ruggeri, Salamon (56’ Zanon), Imperiale; Bouah (73’ Torregrossa), Zuelli, Hasa (56’ Schiavi), Cicconi; Sekulov (69’ Finotto), Bozhanaj (1’ s.t. Arena); Abiuso. A disp.: Fiorillo, Calabrese, Oliana, Parlanti, Rubino, Accornero, Distefano. All. Calabro.

AVELLINO (3-4-2-1): Iannarilli; Cancellotti, Simic (39’ Besaggio), Enrici; Missori (63’ Manzi), Palmiero, Sounas, Cagnano; Insigne (39’ Fontanarosa), Biasci (1’ s.t. Russo); Crespi (72’ Lescano). A disp. Daffara, Milani, Gyabuaa, Kumi, Palumbo, Armellino, Panico. All. Biancolino. Arbitro: Mucera di Palermo; assistenti Imperiale di Genova e Pistarelli di Fermo; quarto ufficiale Fourneau; Var Volpi e Avar Cosso.

Marcatori: 17’ Abiuso (C), 18’ Crespi (A), 25’ Cicconi (C), 37’ aut. Ruggeri (A), 55’ Russo (A), 67’ Besaggio (A), 82’ Schiavi (C).

Note: spettatori 3443 per un incasso di 32317; angoli 9-5; espulso al 30’ Enrici per doppia ammonizione; ammoniti Simic, Bozhanaj, Biasci, Fontanarosa; recupero 4’ e 6’.