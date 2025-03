Una grande Carrarese vince il rimonta col Bari 2-1

Carrara, 30 marzo 2025 – La Carrarese c’è e con una grande prova si mantiene fuori dalla zona retrocessione. Allo stadio dei Marmi lascia il suo scalpo anche il Bari.

Primo tempo piuttosto bloccato con le due squadre che finiscono per contenersi bene a vicenda riuscendo a rendersi pericolose soltanto su calci da fermo. Al 20’ Pereiro con un gran punizione sul primo palo costringe Fiorillo al volo plastico. Sul fronte opposto risponde Cicconi che direttamente da corner al 24’ impegna Radunovic che smanaccia fuori. Sempre da angolo al 27’ arriva l’inzuccata di Simic respinta d’istinto da Fiorillo.

Il difensore croato è l’uomo in più dei pugliesi che si sgancia in continuazione. E proprio lui al 38’ la sblocca con una girata da centro area su cross da destra di Oliveri deviato. La Carrarese non si disunisce e la recupera prima del riposo. Al 45’ Imperiale recupera una palla nella metà campo avversaria, Torregrossa imbecca Finotto e va poi a chiudere l’azione sul centro basso del compagno.

A inizio ripresa Calabro si gioca la carta Cherubini passando a specchio con gli avversari. Gli azzurri al 51’ passano in vantaggio su schema d’angolo: Cicconi si libera per il cross e Guarino con uno stacco imperioso deposita in rete. La Carrarese prende decisamente il sopravvento ma ha la colpa di non chiudere il match. Al 58’ Finotto fa sponda per Milanese che da pochi metri si fa alzare il tiro dal portiere. Gli apuani attaccano costantemente e col Bari in affanno Longo ne cambia quattro in un colpo solo ma senza ottenere reazioni.

Sono i locali a sfiorare ancora il terzo gol con un bolide sul primo palo di Bouah sventato da Radunovic. Nel concitato finale solo nel recupero i pugliesi hanno una chance per pareggiare con un colpo di testa a lato ma è troppo poco. CARRARESE 2 BARI 1

CARRARESE (3-5-2): Fiorillo; Illanes, Guarino (83’ Fontanarosa), Imperiale; Zanon (77’ Bouah), Zuelli, Schiavi, Giovane (46’ Cherubini), Cicconi; Torregrossa (56’ Milanese), Finotto (77’ Shpendi). A disp. Ravaglia, Belloni, Melegoni, Capezzi, Cavion, Manzari, Cerri. All. Calabro.

BARI (3-4-2-1): Radunovic; Mantovani, Simic (64’ Vicari), Obaretin; Oliveri (77’ Bellomo), Maita, Benali (64’ Maggiore), Dorval; Pereiro (64’ Lasagna), Falletti; Bonfanti (64’ Novakovich). A disp. Pissardo, Pucino, Tripaldelli, Favasuli, Maiello, Coli Saco, Favilli. All. Longo.

Arbitro: Abisso di Palermo; assistenti Cipressa di Lecce e Scarpa di Reggio Emilia; quarto ufficiale Gandino di Alessandria; Var Gariglio di Pinerolo; Avar Pairetto di Nichelino.

Marcatori: 38’ Simic (B), 45’ Torregrossa (C), 51’ Guarino (C).

Note: spettatori 4149 per un incasso di 50.047 euro; angoli 7-7; ammoniti Benali, Dorval, Giovane, Obaretin, Simic, Cicconi; recupero 1’ e 6’.