La Carrarese fa harakiri a Cosenza. Un errore costa la quinta sconfitta di fila

Cosenza, 8 febbraio 2025 – La Carrarese si fa male da sola al “San Vito- Gigi Marulla” incassando la quinta sconfitta consecutiva. Il gol vittoria dei calabresi è arrivato, infatti, su una “topica” di Illanes che ha deviato nella propria porta un innocuo colpo di testa da corner di Hristov rendendolo letale per Fiorillo a cui ha coperto la palla e reso impossibile la facile parata.

E’ bastato questo episodio negativo ad incanalare un match giocato sul filo dei nervi, con tanta animosità ma poco costrutto, e di conseguenza pochissime occasioni da rete. Calabro rispetto al Brescia ne cambia quattro rilanciando il recuperato Guarino al centro della difesa e facendo rifiatare Zanon a destra a beneficio di Bouah. In avanti varia la coppia offensiva, complice anche l’infortunio di Shpendi, con Cherubini in coppia con Finotto.

L’importanza della posta in palio nel primo tempo si fa sentire. La partita non decolla, interrotta da falli continui. Il primo brivido arriva al 23’ da un retropassaggio sbagliato di Hristov. Cherubini anticipa il portiere ma il tiro cross a porta vuota è innocuo. Il Cosenza risponde con un destro rasoterra di Mazzocchi facile preda di Fiorillo. Al 28’ una deviazione di testa di Bouah complica la vita al suo portiere che respinge un tuffo con Imperiale che poi spazza. Nel finale la Carrarese non sfrutta due azioni potenzialmente pericolose in area con Bouah e Finotto ma nel complesso succede veramente poco.

Nella ripresa ancora meglio la Carrarese che sfiora il gol al 65’ con Manzari che al volo non trova la porta su centro di Finotto. Al 69’ accade l’imponderabile e irreparabile. La sciagurata deviazione di Illanes manda sotto la Carrarese che fatica a riportarsi sotto contro un Cosenza che bada solo a non farla giocare. Al 96’ riesce a procurarsi un’opportunità per il pari ma il sinistro in area di Giovane è sventato in tuffo da Micai.

COSENZA-CARRARESE 1-0, IL TABELLINO

COSENZA (3-5-2): Micai; Hristov, Caporale, Dalle Mura; Cimino (85’ Ricci), Kourfalidis (56’ Kouan), Gargiulo, Charlys, Ricciardi (94’ Venturi); Mazzocchi (85’ Sgarbi), Zilli (56’ Artistico). A disp. Vettorel, Baldi, Martino, Ciervo, Contiero, Fumagalli, Novello. All. Alvini.

CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo; Illanes, Guarino (73’ Zanon), Imperiale; Bouah, Schiavi (73’ Zuelli), Giovane, Cicconi (80’ Belloni); Cherubini (73’ Torregrossa), Melegoni (59’ Manzari); Finotto. A disp. Ravaglia, Mazzi, Oliana, Fontanarosa, Milanese, Capezzi, Cerri. All. Calabro.

Arbitro: Perri di Roma 1; assistenti Perrotti di Campobasso e Pascarella di Nocera Inferiore; quarto ufficiale Rispoli di Locri; Var Miele di Nola; Avar Pezzuto di Lecce.

Marcatori: 69’ Hristov (C).

Note: spettatori 3734; angoli 6-6; ammoniti Guarino, Mazzocchi, Caporale, Torregrossa; recupero 1’ e 7’.

Gianluca Bondielli