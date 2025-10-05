Carrarese-Juve Stabia 3-0, prima vittoria azzurra allo stadio dei Marmi

Carrara, 5 ottobre 2025 – La Carrarese si sblocca e vince la prima in casa ma il tre a zero finale non deve far credere che sia stata una passeggiata.

Partita subito effervescente con la Juve Stabia che si rende pericolosa al 6’ con Maistro che libero in area devia di testa ma non inquadra la porta. La Carrarese risponde un minuto dopo con un’incursione di Zuelli finalizzata da un tiro di Hasa deviato in corner. All’8’ Abiuso calcia in area e trova il braccio largo di Bellich. E’ rigore che lo specialista Schiavi trasforma battendo forte sotto la traversa. La Juve Stabia, comunque, è in partita ed al 13’ Bleve deve uscire sui piedi di Reale, entrato in area da sinistra. Al 29’ Maistro ci prova dal limite alzando di poco la mira. Gli ospiti sono sicuramente più propositivi al cospetto di una Carrarese che fatica a portarsi nell’area avversaria. Nel giro di un minuto, però, gli apuani al 37’ lanciano tre squilli: Confente si oppone coi pugni a una bomba di Zuelli e sulla prosecuzione dell’azione Sekulov impegna ancora in angolo il portiere stabiese. Dal corner si libera al tiro Hasa che lambisce il palo. Nella ripresa Abate si gioca subito la carta Piscopo lasciato a sorpresa in panchina. Al 47’ le vespe vanno vicine al pari con un rasoterra del massese Mosti ed al 53’ ci vuole una gran parata di Bleve a dire no ad un’inzuccata di Bellich. Nel frattempo la Carrarese ha inserito Zanon e Finotto e proprio da una combinazione fra i due nuovi entrati sfiora il raddoppio: l’esterno pennella per la punta che di testa colpisce in pieno il palo.

La Juve Stabia continua a premere ma dietro i marmiferi tengono bene. Al 77’ il match si chiude virtualmente con il raddoppio dei locali sul più classico dei contropiedi. Grande lancio di Schiavi per Finotto che si invola offrendo ad Hasa la palla che vale il secondo gol. All’83’ i locali si divorano la terza rete con Finotto che scappa da solo ma si intestardisce a voler scartare il portiere senza riuscirci. Tris solo rimandato perché all’87’ Hasa pennella per la sgroppata di Zanon che rientra e segna di sinistro, il piede meno forte.

CARRARESE 3 JUVE STABIA 0

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese (67’ Oliana), Illanes, Imperiale; Bouah (52’ Zanon), Schiavi, Zuelli (67’ Bozhanaj), Hasa, Cicconi; Sekulov (52’ Finotto), Abiuso (83’ Torregrossa). A disp.: Fiorillo, Ruggeri, Belloni, Parlanti, Rubino, Arena, Distefano. All. Calabro.

JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Ruggero (67’ Stabile), Giorgini, Bellich; Carissoni (67’ Duca), Leone, Correia, Mosti (79’ Zuccon), Reale (46’ Piscopo); Maistro (76’ De Pieri); Burnete. A disp. Signorini, Boer, Pierobon, Varnier, Baldi, Cacciamani. All. Abate.

Arbitro: Tremolada di Monza; assistenti Palermo di Bari e Miniutti di Maniago; quarto ufficiale Bonacina di Bergamo; Var Nasca; Avar Paganessi.

Marcatori: 10’ Schiavi (C), 77’ Hasa (C), 87’ Zanon (C).

Note: spettatori 2616 per un incasso di 37.128 euro; angoli 5-3; ammoniti Maistro, Bouah, Mosti, Imperiale, De Pieri, Leone; recupero 2’ e 4’.