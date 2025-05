La Carrarese chiude in bellezza con un pareggio al Renzo Barbera

Palermo, 13 maggio 2025 – Chi pensava ad una Carrarese già in vacanza si è dovuto ricredere. Gli azzurri, nonostante la salvezza già acquisita, sono entrati in campo al “Barbera” con grande ferocia contro un Palermo sempre più contestato col passare dei minuti ed alla fine sono riusciti a portarsi a casa un prestigioso pareggio. Già al 3’ gli apuani hanno sfiorato il gol con Cherubini che in area ha tirato a giro costringendo Audero alla risposta in angolo. Sul corner Carrarese ancora pericolosa col doppio colpo di testa di Illanes e Shpendi.

Al 16’ gli ospiti hanno raccolto i frutti della loro pressione trovando il vantaggio con una meravigliosa conclusione dal limite di Shpendi che si è insaccata sotto l’incrocio guadagnandosi gli applausi anche del pubblico di casa. Il Palermo ha dato i primi segnali di vita attorno alla mezzora. Al 27’ Brunori si è allungato la palla davanti a Fiorillo su gran lancio di Lund. Al 30’ Insigne per Lund sul lato opposto ma Fiorillo si è opposto con le mani.

La Carrarese, però, non ha rinunciato alle sue sortite. Al 38’ la “trivela” di Cherubini è stata murata da Audero su bella apertura di Schiavi. I rosanero hanno avuto l’opportunità più ghiotta per il pari al 41’ con Brunori che, incuneatosi in area, si è visto neutralizzare il tiro da Fiorillo. Nel finale anche i marmiferi hanno gettato alle ortiche un’ottima occasione con Cherubini, bravo a crearsela ma non nel calciare. Nella ripresa aquile subito con il tridente pesante con l’ingresso di Le Douaron e pericolosi al 52’ su una punizione di Brunori deviata da Fiorillo con il successivo tiro da fuori di Di Mariano a sibilare sopra la traversa. Al 56’ snodo del match con Guarino ingenuo a prendersi il secondo giallo per un fallo su Brunori.

Per la Carrarese, in dieci, la partita è diventata di pura sofferenza. Al 59’ Fiorillo coi piedi ha fermato il tiro ravvicinato di Diakitè. Pur nelle difficoltà al 67’ Finotto su cross di Bouah ha avuto la palla per il raddoppio senza buttarla dentro. Il Palermo ha continuato a premere trovando il pari in zona Cesarini con un rasoterra di Le Douaron. Al 93’ miracolo di Fiorillo su Pohjanpalo a difendere un 1 a 1 più che meritato.

PALERMO-CARRARESE 1-1, IL TABELLINO

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Diakitè (74’ Pierozzi), Baniya, Nikolaou (46’ Ceccaroni); Di Mariano, Ranocchia (84’ Verre), Segre, Lund (62’ Di Francesco); Insigne (46’ Le Douaron), Brunori; Pohjanpalo. A disp. Desplanches, Sirigu, Buttaro, Vasic, Gomes, Henry. All. Dionisi.

CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo; Illanes, Guarino, Imperiale; Bouah, Zuelli, Schiavi (79’ Milanese), Belloni (79’ Fontanarosa); Torregrossa (53’ Finotto), Cherubini (60’ Coppolaro); Shpendi (60’ Cerri). A disp. Bleve, Ravaglia, Oliana, Capezzi, Giovane, Manzari, Melegoni. All. Calabro.

Arbitro: Mario Perri di Roma 1; assistenti Ricci di Firenze e Pedone di Reggio Calabria; quarto uomo Di Mario; var Nasca; avar Pagnotta.

Marcatori: 16’ Shpendi (C), 86’ Le Douaron (P).

Note: spettatori 21.125 (107 da Carrara); angoli 10-3; espulso al 56’ Guarino per doppia ammonizione; ammoniti Nikolaou, Di Mariano, Diakitè, Le Douaron, Illanes; recupero 1’ e 5’.