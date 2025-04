Carrarese-Sampdoria 1-0, Torregrossa firma la festa azzurra

Carrara, 25 aprile 2025 – Vittoria storica della Carrarese sulla Sampdoria che adesso “vede” la salvezza. La squadra apuana passa alla prima occasione sfruttando benissimo una ripartenza su corner avversario. Al 6’ Finotto si produce in un coast to coast servendo Cherubini che spara sul portiere e sulla respinta serve Torregrossa per il facile tap-in vincente. Gli azzurri sulle ali dell’entusiasmo all’8’ si ripresentano in area con Cicconi, il cui tiro viene ribattuto. La Sampdoria reagisce all’11’ con un tiro ravvicinato di Benedetti bloccato a terra da Bleve. Il match inizia a surriscaldarsi infiammandosi definitivamente al 28’ quando la Carrarese si vede annullare un gol per un fallo ravvisato dal var ad inizio azione.

Sul cross basso di Cicconi è Benedetti a deviare nella propria porta ma tutto viene vanificato da un fallo precedente di Guarino su Niang. Il match diventa più spigoloso ed i blucerchiati prima del riposo riescono a rendersi pericolosi una sola volta al 33’ con un tiro in area di Vieira respinto da Bleve. Nella ripresa i marmiferi controllano bene una Samp che manca di reazione. Al 63’ un bolide di Cicconi sugli sviluppi di un corner finisce appena sopra la traversa. Traversa che, invece, scheggia Niang al 67’ su punizione dal limite.

Un altro legno gli ospiti lo colpiscono in pieno recupero, al 93’, con Oudin. E’ l’ultimo brivido prima l’esplosione di gioia dello stadio dei Marmi. La Carrarese, ora, ha più di un piede nella prossima serie B.

CARRARESE 1 SAMPDORIA 0

CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo; Illanes, Guarino, Imperiale; Zanon (89’ Bouah), Zuelli, Schiavi (54’ Giovane), Cicconi; Torregrossa (54’ Milanese), Cherubini (75’ Cerri); Finotto (46’ Shpendi). A disp. Fiorillo, Oliana, Fontanarosa, Belloni, Capezzi, Melegoni, Manzari. All. Calabro.

SAMPDORIA (4-3-3): Cragno; Berezsynski (54’ Oudin), Altare, Curto, Beruatto; Vieira (86’ Abiuso), Ricci (69’ Borini), Meulensteen (46’ Akinsanmiro); Depaoli, Niang (86’ Coda), Benedetti. A disp. Chiorra, Ghidotti, Venuti, Riccio, Ferrari, Yepes, Sibilli. All. Evani.

Arbitro: Zufferli di Udine; assistenti Dei Giudici di Latina e Miniutti di Maniago; quarto uomo Di Francesco di Ostia Lido; Var Pairetto di Nichelino; Avar Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Marcatore: 6’ Torregrossa.

Note: spettatori 4194 per un incasso di 49.529 euro; angoli 5-5; ammoniti Cragno, Schiavi, Shpendi, Berezsynski, Vieira; recupero 2’ e 5’.