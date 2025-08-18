Carrarese subito fuori dalla Coppa Italia, l'Udinese vince 2-0 al Bluenergy Stadium

Udine, 18 agosto 2025 – Non riesce l’impresa alla Carrarese che allo stadio Friuli esce sconfitta con un gol per tempo. Netta la superiorità dell’Udinese che quando ha impresso accelerazioni alla gara ha fatto il vuoto davanti a sé. Gli azzurri, in formazione rimaneggiata per una triplice assenza (Torregrossa, Finotto e Cicconi) si è opposta bene per la prima mezzora concedendo nulla agli avversari e mettendo anche la testa fuori, soprattutto con le incursioni di Zanon. Con due tiri in un minuto, di Lovric e Davis, entrambi parati a terra da Bleve, l’Udinese ha accelerato i ritmi nella seconda parte del tempo. Al 43’ palla sanguinosa persa da Schiavi nella sua metà campo con Atta che ha saltato netto Illanes ed eluso l’intervento di Imperiale battendo poi Bleve dalla corta distanza.

La Carrarese ha iniziato la ripresa provando ad alzare il baricentro ed al 48’ Bozhanaj ha servito in profondità per Accornero il cui tiro deviato è finito sull’esterno della rete. L’Udinese, però, si è dimostrata inarginabile. Al 52’ Bleve si è superato deviando a mano aperta un tiro dal limite di Ehizibue. Al 59’ dopo un palo e una serie di miracoli a ripetizione di Bleve su quattro tiri consecutivi dentro l’area di rigore è arrivato inevitabile il raddoppio siglato da Bravo. Sempre il portiere salentino ha detto no in volo alla punizione di Zemura al 66’. Nel finale, con la girandola di cambi, i marmiferi hanno avuto le chance per rendere meno amaro il risultato ma Distefano, mandato in porta da Melegoni, ha graziato Sava (81’) che più avanti è stato bravo su bomba di Zuelli (82’).

TABELLINO UDINESE-CARRARESE 2-0

UDINESE (3-5-2): Sava; Palma (76’ Goglichidze), Kristensen, Solet; Ehizibue, Lovric (66’ Piotrowski), Karlstrom, Atta (86’ Zarraga), Zemura; Bravo (76’ Pafundi), Davis (66’ Bayo). A disp. Nunziante, Padelli, Kamara, Bertola, Brenner, Kabasele, Camara, Modesto, Pizarro. All. Runjaic.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese (79’ Ruggeri), Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi (62’ Parlanti), Zuelli, Bozhanaj (62’ Distefano), Belloni (62’ Bouah); Accornero, Abiuso (70’ Melegoni). A disp. Garofani, Fiorillo, Oliana, Cham, Rubino, Scheffer, Capezzi. All. Calabro.

Arbitro: Bonacina di Bergamo; assistenti Ceolin di Treviso e Scarpa di Collegno; quarto ufficiale Rapuano; var Volpi ed avar Meraviglia.

Marcatori: 43’ Atta (U), 59’ Bravo (U)

Note: spettatori 7402 per un incasso di 62177 euro; angoli 3-4; ammonizioni Bozhanaj, Zemura; recupero 2’ e 3’.