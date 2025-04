Carrarese, un buon punto a Cittadella: 0-0

Cittadella (Padova), 5 aprile 2025 -Terzo pari consecutivo in trasferta per la Carrarese che torna anche a non prendere gol, cosa che non le riusciva da 10 partite. Peccato, però, perché con un po’ di precisione sotto rete i marmiferi potevano portarsi a casa l’intera posta in palio. Calabro rinuncia all’acciaccato Schiavi e manda in campo per la prima volta da titolare Milanese schierato in posizione da trequartista assieme a Cherubini, preferito a Torregrossa.

La squadra azzurra tiene bene il campo e costruisce l’unica grande occasione del primo tempo al 18’ proprio con Milanese, azionato da una preziosa sponda aerea di Finotto, che si incunea bene in area ma da ottima posizione spara alle stelle. Pochi, invece, i segnali dati da un Cittadella che si fa vivo solo al 24’ con Capradossi che su corner salta nell’area piccola senza inquadrare la porta. Al 34’ episodio dubbio, e non è il primo in stagione, in area ai danni dei marmiferi. Guarino anticipa Vita che sembra colpirlo ma arbitro e var non intervengono.

Nella ripresa subito grande spavento per gli apuani con Fiorillo che non è impeccabile su un’uscita bassa e Rabbi che sul proseguo dell’azione lo grazia centrando il palo a porta vuota. La Carrarese, però, non si scompone e continua a macinare gioco. Al 49’ traversone di Zuelli e Cicconi di testa impegna Kastrati. Al 53’ ancora Zuelli imbuca rasoterra per Milanese che taglia in area coi tempi giusti ma il suo tiro finisce largo. Un minuto dopo Milanese duetta in area con Finotto ma sull’uscita di Kastrati spedisce sull’esterno della rete. Al 61’ cambi in serie da ambo le parti che rivoluzionano i reparti offensivi ma senza trarne giovamento. La partita si incaglia. Il pari a un certo punto sta bene ad entrambe. Non succede più nulla se si esclude una girata di Diaw al 91’ appena alta. CITTADELLA (3-5-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Capradossi; D’Alessio (89’ Casolari), Vita (79’ Tessiore), Palmieri, Tronchin (61’ Amatucci), Masciangelo; Rabbi (61’ Diaw), Okwonkwo (61’ Pandolfi). A disp. Cardinali, Maniero, Matino, Rizza, Piccinini, Voltan, Desogus. All. Dal Canto.

CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo; Illanes, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Giovane (81’ Capezzi), Cicconi (74’ Bouah); Milanese (61’ Melegoni), Cherubini (61’ Manzari); Finotto (74’ Shpendi). A disp. Ravaglia, Mazzi, Fontanarosa, Schiavi, Oliana, Torregrossa. All. Calabro.

Arbitro: Pairetto di Nichelino; assistenti Garzelli di Livorno e Ricciardi di Ancona; quarto uomo Sfira di Pordenone; Var Nasca di Bari; Avar Minelli di Varese.

Note: spettatori 3240 (520 da Carrara); angoli 3-5; ammoniti Capradossi, Manzari; recupero 0 e 3’