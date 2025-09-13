Una bella Carrarese si porta via un punto dal "Ceravolo"

Catanzaro, 13 settembre 2025 – La Carrarese mantiene l’imbattibilità su un campo difficile come quello del Ceravolo al termine di una grande prova caratterizzata anche da tre legni presi. Calabro lancia Hasa dal primo minuto al posto dell’infortunato Schiavi mettendolo sul centro-destra e per il resto conferma lo stesso undici schierato col Padova.

Primo tempo di grande personalità degli apuani che giocano alti ed aggressivi rendendosi più volte pericolosi con le loro rapide verticalizzazioni. Al 17’ il feroce pressing marmifero induce Pigliagelli all’errore coi piedi ma Bozhanaj dal limite a porta semivuota spara alle stelle. Al 25’ la Carrarese sfonda da destra e Finotto dopo un dribbling a rientrare impegna severamente Pigliacelli e sulla ribattuta di Zanon la difesa calabrese si salva in corner. La squadra di Calabro si fa nettamente preferire agli avversari ed al 33’, sul quinto angolo a favore, va ancora vicina al gol: Nuamah svirgola e sfiora l’autogol ma Pigliacelli ci mette una pezza ed Abiuso in caduta colpisce il palo. Nello stesso minuto sul cambiamento di fronte il Catanzaro a sua volta centra il legno su tiro a giro di Nuamah deviato da Bleve con la punta delle dita. Nel frattempo Calabro ha già cambiato l’ammonito Bozhanaj con Melegoni. Nel finale di tempo la Carrarese perde un po’ di pulizia nelle uscite ed al 2’ di recupero Bleve deve compiere un altro intervento prodigioso su Nuamah, smarcato in area da un filtrante di Iemmello

. Al rientro dall’intervallo è letale per i toscani una grande dormita su calcio d’angolo. Pontisso può cambiare sul secondo palo con Di Chiara che fa sponda indisturbato per Antonini che nell’area piccola spedisce in rete troppo facilmente. La reazione carrarina è immediata ma la bordata di Zanon incoccia la traversa. Gli ospiti non demordono e prendono d’assalto la difesa giallorossa. Su una situazione da angolo al 64’ Illanes si ritrova solo a centro area, tenuto in gioco da Pittarello, su assist di Hasa e fa uno a uno. Le due squadre non si accontentano e nel finale ci sono ancora brividi. All’85’ Sekulov in percussione, servito da Melegoni, colpisce la traversa ed all’86’ Iemmello supera Bleve 86’ ma calcia sull’esterno della rete. CATANZARO 1 CARRARESE 1

CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Favasuli, Antonini, Bettella, Di Chiara (60’ Verrengia); Petriccione (75’ Rispoli), Pontisso; Nuamah (75’ Oudin), Iemmello, Cissè (90’ Pandolfi); Pittarello (75’ D’Alessandro). A disp. Marietta, Liberali, Brighenti, Alesi, Buso, Frosinini, Buglio. All. Aquilani. Allenatore: Aquilan

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon (75’ Bouah), Hasa, Zuelli (85’ Parlanti), Bozhanaj (32’ Melegoni), Cicconi; Finotto (85’ Arena), Abiuso (75’ Sekulov). A disp.: Fiorillo, Salamon, Calabrese, Oliana, Rubino, Accornero, Arena, Distefano. All. Calabro.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno; assistenti Zingarelli di Siena e Zezza di Ostia Lido; quarto uomo Angelillo; Var Camplone; Avar Marini.

Marcatori: 1’ s.t. Antonini (CAT), 64’ Illanes (CAR).

Note: spettatori 8851 (di cui 93 ospiti); angoli 6-8; ammoniti Iemmello, Bozhanaj, Hasa, Nuamah, Di Chiara, Rispoli, Parlanti; recupero 2’ e 7’.