Carrarese cade a Cesena 2-1 e perde l’imbattibilità esterna

Cesena, 28 ottobre 2025 – La Carrarese conosce all’Orogel Stadium la prima sconfitta esterna della stagione. Il Cesena fa suo un match molto equilibrato e bloccato che nel primo tempo si “apre” soltanto per una decisione arbitrale dubbia.

Al 32’ Di Marco ravvisa un contatto da rigore tra Fabrotta e Belloni che le immagini non chiariscono. Sul dischetto si presenta Shpendi che spiazza Bleve. Neanche il vantaggio degli emiliani accende una sfida che solo nel minuto di recupero ha un nuovo sussulto sempre per merito dei locali che vanno vicino al raddoppio con un tap-in di Diao murato in uscita da Bleve. Nella ripresa Calabro inserisce Finotto per dare più sostanza all’attacco ma il Cesena colpisce ancora alla prima occasione.

Al 52’ Diao recupera palla e serve in area Berti che si gira senza ostacoli battendo Bleve. Arrivano altri cambi in casa azzurra con Zanon e Torregrossa a dare più vivacità. La Carrarese si sveglia. Al 62’ primo parata per Klinsmann su puntata di Zuelli. Al 74’ la riapre Finotto che da sotto misura sfrutta un grande assist di Melegoni. Nel finale si gioca a una porta ma nonostante angoli e mischie gli apuani non riescono a trovare il gol del pareggio.

CESENA 2 CARRARESE 1

CESENA (3-5-2): Klinsmann 6; Ciofi 6,5, Zaro 6,5, Piacentini 6,5; Adamo 5,5 (75’ Guidi 6), Bastoni 6 (63’ Castagnetti 6), Berti 7 (86’ Arrigoni n.g.), Francesconi 6, Fabrotta 6,5; Shpendi 6,5 (86’ Olivieri n.g.), Diao 6,5 (63’ Blesa 6). A disp. Fontana, Ferretti, Castagnetti, Blesa, Ciervo, Celia, Amoran, Mangraviti, Bertaccini. All. Mignani 7.

CARRARESE (3-5-2): Bleve 6; Ruggeri 5,5 (58’ Zanon 6), Illanes 6, Imperiale 6; Bouah 6, Zuelli 6, Schiavi 6 (80’ Rubino n.g.), Melegoni 6,5, Belloni 5,5 (71’ Cicconi 6); Distefano 5,5 (58’ Torregrossa 6), Abiuso 5,5 (Dal 46’ Finotto 6,5). A disp. Fiorillo, Salamon, Oliana, Bozhanaj, Arena, Sekulov, Accornero. All. Calabro 6.

Arbitro: Di Marco di Ciampino 5,5; assistenti Garzelli di Livorno e Laghezza di Mestre; quarto uomo D’Eusanio; Var Rutella; Avar Aureliano.

Marcatori: 35’ Shpendi (CE), 52’ Berti (CE), 74’ Finotto (CA).

Note: spettatori 10.395 (161 da Carrara) per un incasso di 99.207 euro; angoli 5-4; ammoniti Ruggeri, Adamo; recupero 1’ e 5’.