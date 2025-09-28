Cuore Carrarese: Finotto strappa nel finale un pari dalle mille emozioni, è 2-2 a Empoli

Empoli, 28 settembre 2025 – Partita pazza al Castellani dove la Carrarese va avanti, si fa raggiungere e superare e la riprende all’88’ sprecando poi due grandi occasioni per vincerla 3 a 2. Calabro fa turn over cambiandone cinque rispetto alla sfida con l’Avellino. Avvio con brivido per gli apuani che dopo appena 37 secondi di gioco rischiano di andare sotto. Carboni crossa da sinistra per Elia che sul palo opposto impegna Bleve, bravo ad aprire la mano. La Carrarese si riprende col passare dei minuti ed al 14’ si rende a sua volta pericolosa con un’incursione di Zuelli il cui tiro da fuori è respinto in angolo in tuffo da Fulignati. Sul corner la squadra di Calabro passa sfruttando un ottimo schema.

Gli azzurri svuotano il centro dell’area dove da fuori si incunea Zanon che di piatto destro insacca indisturbato. Un minuto dopo l’arbitro assegna un rigore per un fallo di Schiavi ma il var lo richiama inducendolo a rivedere la decisione per una trattenuta precedente ai danni dell’argentino. I marmiferi sembrano tenere bene il vantaggio ma al 43’ subiscono il pareggio in maniera un po’ ingenua.

Elia da fuori trova un bel destro al volo che incoccia sul palo e sulla respinta per Shpendi è facile ribadire in rete a porta vuota. Nella ripresa è l’Empoli a iniziare meglio ed al 61’ Bleve deve distendersi per deviare un colpo di testa di Shpendi su cross di Saporiti. Al 63’ ancora il var interviene per sconfessare Di Marco che aveva decretato un rigore alla Carrarese con annessa espulsione di Lovato per fallo su Finotto.

Con la partita tornata in equilibrio è il nuovo entrato Ceesay a darle la svolta. Al 78’ si libera al tiro dal limite e con una leggera deviazione di Imperiale sorprende Bleve sul primo palo. La Carrarese ha una reazione veemente e dopo solo un minuto sfiora il pareggio. Cicconi imbecca Finotto sul cui diagonale è bravissimo Fulignati a respingere con una mano.

I marmiferi continuano a crederci ed a due dalla fine la riprendono proprio con Finotto che trafigge Fulignati sul filo del fuorigioco dopo un gran pallone filtrante di Abiuso. Nel recupero sono gli apuani ad averne di più.

Al 91’ Schiavi si proietta in avanti e sul rimpallo Bouah ha la palla per il 3 a 2 ma la spreca malamente. Al 95’ Finotto si appoggia su Rubino con Fulignati che salva il risultato sul tiro rasoterra ravvicinato del classe 2006. Il tabellino

Empoli-Carrarese 2-2 EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Lovato, Guarino (83’ Curto), Oberatin; Elia, Ignacchiti, Ghion, Yepes (71’ Moruzzi), Carboni (59’ Ceesay); Saporiti (71’ Ilie), Shpendi (71’ Popov). A disp. Perisan, Ebuehi, Belardinelli, Tosto, Indragoli, Haas, Bianchi. All. Pagliuca. CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese (71’ Ruggeri), Oliana (83’ Bouah), Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Bozhanaj (62’ Rubino), Cicconi (83’ Belloni); Sekulov (62’ Abiuso), Finotto. A disp.: Fiorillo, Garofani, Salamon, Melegoni, Parlanti, Accornero, Arena, Torregrossa. All. Calabro. Arbitro: Di Marco di Ciampino; assistenti Preti di Mantova e Giuggioli di Grosseto; quarto ufficiale Zanotti; Var Prontera; Avar Del Giovane. Marcatori: 15’ Zanon (C), 43’ Shpendi (E), 78’ Ceesay (E), 88’ Finotto (C). Note: spettatori 7069 (di cui 1199 ospiti) per un incasso di 56.304 euro; angoli 2-2; ammoniti Zuelli, Ghion, Carboni, Bozhanaj, Sekulov; recupero 2’ e 5