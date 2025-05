La Carrarese si salva nonostante la sconfitta a Mantova: 2-1. Scoppia la festa allo stadio Martelli

Mantova, 9 maggio 2025 – Sconfitta più dolce non poteva esserci per la Carrarese che cade nel finale a Mantova ma, in virtù dei risultati provenienti dagli altri campi, può esultare ugualmente per la salvezza matematica conquistata con una giornata d’anticipo. Quattro punti di vantaggio su Brescia, Frosinone e Sampdoria sono un bottino irraggiungibile a una giornata dalla fine (martedì a Palermo sarà una... gita). A fine gara scoppia la festa per gli azzurri allo stadio ’Martelli’ con la squadra raccolta sotto il settore ospiti riempito interamente da un migliaio di tifosi carrarini.

Parte meglio la Carrarese che al 9’ si presenta in area con Finotto su bel filtrante di Schiavi ma l’attaccante viene contrato al momento del tiro. All’11’ sul secondo corner conquistato gli apuani vanno vicini al gol con un colpo di testa di Imperiale salvato quasi sulla linea da Bani. Col passare dei minuti il Mantova prende coraggio. Al 24’ viene annullato un gol a Galuppini in netto fuorigioco mentre al 37’ è Ravaglia con un grande intervento su Fiori a salvare la porta degli apuani opponendosi poi in maniera più fortuita anche alla ribattuta di Mancuso. A spezzare il grande equilibrio in campo ci vuole una prodezza, quella tirata fuori dal cilindro da Mancuso a un minuto dal riposo. Su preziosa sponda di Mensah l’ex di turno penetra in area superando di fino Bouah e segna con un gran fendente con l’aiuto del palo.

Nella ripresa Calabro opera subito due cambi inserendo Zuelli e Cherubini e basta un minuto alla Carrarese per raddrizzarla. Cicconi da sinistra sforna il suo ottavo assist stagionale offrendo un pallone col contagiri a Finotto che sotto misura infila in rete da bomber consumato. L’ingresso di Cherubini dà inizialmente più verve alla Carrarese ma il fantasista romano al 60’ spreca clamorosamente un 3 contro 2 in campo aperto intestardendosi in un’azione personale invece di servire Finotto a centro area. Il Mantova rientra progressivamente in partita. Al 68’ Bragantini, appena, entrato impegna Ravaglia con un tiro a giro. Quando la sfida sembra incanalata sul pari, all’83’, arriva la girata in area del subentrato Debenedetti che sorprende la difesa marmifera segnando il gol vittoria. I ’virgiliani’ all’ultimo istante del recupero colpiscono anche un palo con Aramu, al 94’, libero in area. Al triplice fischio finale è festa grande per tutti, per la Carrarese che da matricola conquista una grande salvezza e l’anno prossimo sarà ancora in serie B. Ma fa festa anche il Mantova, che ha un punto in meno ma è salvo per il vantaggio negli scontri diretti con le altre rivali.

Tabellino

MANTOVA 2 – CARRARESE 1

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Cella, Bani (81’ Giordano); Trimboli, Burrai; Galuppini (68’ Bragantini), Mancuso (68’ Debenedetti), Fiori (55’ Aramu); Mensah (81’ Wieser). A disp. Sonzogni, De Maio, Solini, Fedel, Muroni, Paoletti, Artioli. All. Possanzini.

CARRARESE (3-5-2): Ravaglia; Illanes, Guarino (88’ Torregrossa), Imperiale; Bouah, Milanese (46’ Cherubini), Schiavi, Giovane (65’ Capezzi), Cicconi; Shpendi (83’ Melegoni), Finotto. A disp. Bleve, Oliana, Coppolaro, Fontanarosa, Belloni, Cerri, Manzari. All. Calabro.

Arbitro: Monaldi di Macerata; assistenti Politi di Lecce e Biffi di Treviglio; quarto uomo Migliorini di Verona; var Baroni di Firenze; avar Marini di Roma 1.

Marcatori: 44’ Mancuso (M), 47’ Finotto (C), 83’ Debenedetti (M).

Note: spettatori 11.219; angoli 2-4; ammoniti Illanes, Cicconi, Cella, Capezzi, Debenedetti; recupero 2’ e 4’.