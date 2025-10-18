Pazza Carrarese, avanti di due reti a Pescara si fa riprendere nel finale

Pescara, 18 ottobre 2025 – Tanto amaro in bocca per la Carrarese che a 20’ dalla fine era avanti per 2 a 0 allo stadio Adriatico di Pescara con pieno merito e ha finito per rischiare addirittura di perdere la partita.

Partenza al fulmicotone dei marmiferi che dopo un minuto e dieci secondi sono già in gol. E’ intelligente l’imbucata di Schiavi per Zanon sul cui cross morbido dal fondo è fin troppo facile per Abiuso, appostato sul secondo palo, infilare in rete in spaccata.

Il Pescara accusa il colpo e rischia di capitolare una seconda volta all’8’ quando Schiavi dal limite carica il destro e sfiora l’incrocio dei pali. Il Delfino è anche sfortunato perché al quarto d’ora perde anche Merola, che sostituiva Olzer, andando ad ampliare la già lunga lista degli indisponibili. La Carrarese è in controllo del match e lascia uno sterile possesso palla ai locali per poi ripartire con trame veloci. I dannunziani si fanno vivi dalle parti di Bleve solo al 28’ sorprendendo gli avversari su un corner battuto corto che libera al limite Dagasso il cui tiro è parato a terra senza difficoltà.

E’ l’inizio di una fase del match tutta a favore degli adriatici. Al 39’ Bleve disinnesca facilmente una bordata da lontano di Letizia ed al 43’ si limita a controllare la schiacciata di testa di Valzania da angolo che pizzica la parte alta della traversa. Al 45’, però, il portiere leccese si deve superare per deviare in angolo un colpo di testa di Di Nardo su cross di Valzania. Sul corner seguente ancora Di Nardo in girata sfiora il gol. Nel recupero, infine, è un rasoterra a fil di palo di Oliveri a spaventare la difesa carrarina. L’intervallo arriva al momento opportuno per la Carrarese che nella ripresa si riorganizza e riparte di slancio.

Al 51’ Hasa si inventa un gol stupendo calciando di destro di controbalzo sul palo più lontano su una sponda aerea di Abiuso. Sembra la pietra tombale sul match ma al 74’ il nuovo entrato Meazzi si produce in uno slalom gigante saltando tre avversari e fulminando Bleve per il 2-1 della speranza. Partita riaperta.

Al 77’ in contropiede Caligara scaglia un missile che Bleve respinge a mani aperte. Sempre Bleve risponde all’83’ a una punizione di Caligara. Il Pescara preme e all’88’ pareggia con un gran pallone lavorato da Okwonkwo e rifinito in girata da Di Nardo.

La Carrarese in campo non c’è più e rischia di perderla nel recupero. Al 91’ Meazzi di testa non inquadra la porta da corner e al 92’ Torregrossa salva quasi sulla linea. PESCARA 2 CARRARESE 2

PESCARA (3-4-2-1): Desplanches; Gravillon (74’ Caligara), Corbo, Capellini; Oliveri (63’ Cangiano), Squizzato (46’ Meazzi), Dagasso, Letizia; Valzania, Merola (15’ Vinciguerra) (63’ Okwonkwo); Di Nardo. A disp. Said, Brandez, Corazza, Sgarbi, Graziani, La Barba, Giannini. All. Vivarini.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri (87’ Oliana), Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi (72’ Bozhanaj), Zuelli (81’ Melegoni), Hasa, Cicconi; Finotto (72’ Sekulov), Abiuso (87’ Torregrossa). A disp. Fiorillo, Salamon, Bouah, Belloni, Rubino, Arena, Distefano. All. Calabro.

Arbitro: Bonacina di Bergamo; assistenti Bitonti di Bologna e Zezza di Ostia Lido; quarto uomo Perri di Roma 1; Var Giua; Avar Monaldi.

Marcatori: 2’ Abiuso (C), 51’ Hasa (C), 74’ Meazzi (P), 88’ Di Nardo (P).

Note: spettatori 6.982 (di cui 149 ospiti) per un incasso di 68.076 euro; angoli 10-4; ammoniti Oliveri, Calabro (dalla panchina), Schiavi, Hasa, Letizia; recupero 2’ e 5’.