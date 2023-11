Caso scommesse, Florenzi in procura a Torino

Torino, 16 ottobre 2023 – Trema il calcio italiano. Il caso scommesse ora sembra allargarsi anche ad Alessandro Florenzi, difensore del Milan arrivato oggi in procura a Torino per essere sentito dagli inquirenti.

Il rossonero è arrivato sotto la Mole accompagnato dai suoi legali, tra cui l'avvocato Antonio Conte che segue anche Nicolò Zaniolo nel medesimo procedimento. Il giocatore sarebbe iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte scommesse non lecite.

Il terzino rossonero è ascoltato dalla pm Manuela Pedrotta e dagli investigatori della Squadra mobile torinese, guidati dal dirigente Luigi Mitola. Al giocatore, a quanto si apprende, sarebbe contestato lo stesso reato di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Zaniolo, esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa.

Non è chiaro se questo sviluppo sia legato all'analisi dei file delle piattaforme internet da tempo individuate dalla polizia o ad accertamenti di altra natura. Lo scorso 24 ottobre la squadra mobile aveva acquisito a La Spezia un file audio che era stato consegnato a un avvocato da una delle presunte talpe di Fabrizio Corona, l'ex fotografo che aveva dedicato ampio spazio sul proprio sito Dillinger al fenomeno delle scommesse, facendo per primo i nomi di Tonali e Zaniolo.

Florenzi, gli scenari

In caso le indiscrezioni venissero confermate, per Florenzi si aprirebbero diversi ipotetici scenari: a livello penale rischierebbe al massimo una multa, mentre a livello sportivo tutto dipendere dal tipo di scommesse fatte, se sul calcio o no: per un tesserato, infatti, non è vietato scommettere in generale, ma solo sul proprio sport. In quel caso, allora, Florenzi andrebbe incontro ad una squalifica seguendo le orme di Tonali e Fagioli.