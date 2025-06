Castelfidardo alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'addio di Giuliodori

Oggi la dirigenza del Castelfidardo potrebbe rimettersi al lavoro per la scelta del nuovo allenatore dopo la decisione di mister Marco Giuliodori di lasciare. La proprietà biancoverde aveva lavorato per un paio di settimane sulla possibile conferma del tecnico filottranese, con un paio di telefonate e altrettanti incontri, sperando di poter continuare il rapporto con Giuliodori, ma le proposte avanzate sabato mattina, nell’ultimo incontro tra i massimi dirigenti fidardensi e Giuliodori, non ha convinto l’ormai ex tecnico dei fidardensi.

Lunedì l’allenatore filottranese ha comunicato così la propria scelta alla società di lasciare - seppur a malincuore - la panchina del Castelfidardo, a meno di ventiquattro ore dalla nota apparsa domenica sera sul sito ufficiale della società che smentiva categoricamente notizie di stampa sia in merito alla partenza dell’allenatore che in merito all’ingresso di nuovi soci in società. Anzi la dirigenza biancoverde nella nota sottolineava che "è al lavoro per il rinnovo di mister Marco Giuliodori". E invece Giuliodori se ne va.

Quasi sicuramente salirà a Fossombrone, mancherebbe solo l’ufficialità della società pesarese. E intanto dalle parti del Mancini continuano a girare con insistenza le voci sull’ingresso dei due nuovi soci, Andrea Zega, presidente della Sangiorgese Monterubbianese, ed Ettore Palantrani, procuratore abruzzese e che dovrebbe andare a ricoprire a Castelfidardo anche la figura di direttore sportivo. Anche in questo caso sembrerebbe mancare solo l’ufficialità da parte della società fidardense che però ancora non ha comunicato niente di ufficiale.

In attesa circolano i primi nomi di mister: da Vagnoni a Clementi a Manoni, ma sono solo voci e niente più. E intanto circolano voci anche su vari giocatori della passata rosa del Castelfidardo che potrebbero prendere altre strade.