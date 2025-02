Castelfidardo. Attiva la prevendita per San Benedetto

Attiva fino alle ore 19 di oggi la prevendita dei biglietti per il match Samb-Castelfidardo in programma domani al Riviera delle Palme presso tutti i punti vendita Vivaticket e sul sito www.ussambenedettese.it alla sezione Ticketnper il settore ospiti (Curva Sud). I prezzi per il settore ospiti (Curva Sud) sono intero euro 10, donne e under 18 euro 7,50 e under 12 euro 1,50. Non essendoci limitazioni da parte dell’Autorità sarà possibile acquistare tagliandi anche per la tribuna centrale. Sul sito della società Castelfidardo (www.castelfidardocalcio.it) oltre che sulle pagine social ufficiali della società biancoverde ci sono anche tutte le info.