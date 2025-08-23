Castelfidardo. Cuccù oggi fa le prove con la Castelfrettese

È la rifinitura prima dell’esordio in Coppa Italia previsto fra otto giorni. Anche se ancora il Castelfidardo - che si avvicina al via della seconda stagione consecutiva in D - non ha un volto delineato. Tutt’altro. E’ una squadra da completare (si vocifera che potrebbero tornare sia il difensore centrale Vecchio e forse anche il portiere Munari). In questi giorni sono arrivati un paio di giocatori in prova nel gruppo guidato da mister Stefano Cuccù, che potrebbero rinforzare centrocampo e attacco. Oggi potrebbero scendere in campo nell’amichevole fissata per le ore 16 al Mancini, contro la Castelfrettese, formazione neopromossa in Promozione. Ancora un test casalingo, il quarto consecutivo, a distanza di nove giorni dall’ultimo, quello perso sempre in casa contro la Jesina (Eccellenza) alla vigilia di Ferragosto. "Mi aspetto una prova importante sia di squadra che a livello di organizzazione e determinazione - le parole di Cuccù -. I ragazzi si stanno allenando benissimo. Stiamo crescendo, ci stiamo conoscendo, stiamo migliorando, anche se abbiamo ancora molto da lavorare ma c’è la disponibilità di tutti per crescere". Sembra che le voci che si rincorrono per il futuro societario, ormai sta quasi diventando una telenovela (cambierà o no la proprietà?, la risposta dovrebbe arrivare a ore) non tocchino più di tanto staff tecnico e squadra. "Posso dire che la società ci ha rassicurato che qualsiasi cosa accadrà sarà solo a beneficio della squadra. Il sottoscritto è tranquillo, come lo sono i giocatori. Stiamo lavorando con la massima serenità e speriamo di essere pronti per la prima ufficiale (in Coppa il 31 agosto ad Ancona) dopo tanta fatica e aver caricato molto in queste settimane".