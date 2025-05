Castelfidardo e mister Giuliodori: futuro incerto tra voci di mercato e sfide future

Una chiacchierata telefonica e niente più. Quella avvenuta in questi giorni tra la dirigenza del Castelfidardo e mister Marco Giuliodori. Tutto ancora da discutere e da decidere il futuro, ma soprattutto a breve dovrà avvenire il fatidico incontro.

"Per motivi miei familiari non ci siamo ancora incontrati - confida il tecnico filottranese, 53 anni -. Mi sono comunque sentito con la proprietà, abbiamo fatto una chiacchierata e ci siamo lasciati dicendo che a breve ci saremmo incontrati". In attesa le due parti starebbero valutando quello che si sono detti al telefono. Intanto da più parti girano voci di interessamenti almeno di un paio di società a mister Giuliodori. Si vociferava della Vigor Senigallia, ma anche della Recanatese che ha salutato mister Bilò approdato in Eccellenza a Montefano. Ma il tecnico, come va ripetendo ormai da settimane, smentisce tutto.

"Ribadisco che nessun dirigente mi ha contattato". Eppure Giuliodori è reduce da tre anni in crescendo a Castelfidardo, con una salvezza quasi miracolosa in Eccellenza nel primo anno, poi la cavalcata trionfale della passata stagione nel massimo campionato regionale con la conquista dei playoff regionali e nazionali con tanto di salto in D e poi nella stagione appena chiusa ecco una salvezza in D alla penultima giornata con la S maiuscola. Che Giuliodori ricorda così. "E’ stato bellissimo, stupendo chiudere con una salvezza diretta a una giornata dal termine e poi con una vittoria come quella di Ancona. E’ stata una stagione lunga, difficile, ma che ci ha regalato tante soddisfazioni. Diciamo tante tappe anche storiche. Mi viene subito in mente la vittoria con quattro gol di Ancona, ma anche il pareggio significativo in casa della capolista Samb, davanti a migliaia di spettatori, sfiorando anche il colpaccio negli ultimi minuti. Ma ripenso anche ai tre punti presi in casa contro L’Aquila e il Fossombrone, alla vittoria importantissima dove abbiamo svoltato di Recanati nel girone di andata, ai cinque gol segnati al Termoli. Insomma ci sono state tante partite importanti". Senza dimenticare il cammino in Coppa Italia. Con il Castelfidardo che ha sfiorato l’accesso ai quarti. "Siamo stati eliminati dal Ravenna che poi ha vinto la Coppa. Un altro passo importante e da ricordare". Ma ormai acqua passata. Ora bisognerà guardare al futuro e per il carattere di Marco Giuliodori lui vorrà migliorarsi, come è giusto che sia. "Come ho detto al presidente sono una persona cui piacciono le sfide, le emozioni e quindi se ci fosse la possibilità mi piacerebbe alzare l’asticella chiaramente di pari passo con le potenzialità della società".