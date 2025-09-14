Castelfidardo e Vigor Missioni possibili

Capitan Giacomo Mataloni in settimana ha cercato di caricare i compagni da buon capitano. In vista di una trasferta ostica qual è quella odierna di Teramo (ore 15). "Andremo a fare la nostra partita senza paura e senza timore". Al Bonolis il Castelfidardo non ha certo dolci ricordi visto il pesante ko della stagione passata con quattro gol subiti chiudendo anche in inferiorità numerica. A segno per i fidardensi andò quel Nanapere che oggi il Castelfidardo ritroverà da avversario, una delle tante frecce nell’arco degli abruzzesi che sognano in grande e non può essere diversamente vista la rosa a disposizione di mister Pomante. Che ha visto l’arrivo pochi giorni fa anche di un certo Fall. Nel gruppo oltre a Fall e l’ex Nanapere anche capitan Angiulli, Sereni, Bruni, Della Quercia. "Il Teramo è una delle candidate per la vittoria del campionato - le parole di Stefano Cuccù, allenatore del Castelfidardo - quindi ci aspetta una partita molto difficile e un clima particolare. Abbiamo lavorato assiduamente, con intensità, dopo i tanti errori commessi contro la Sammaurese. Speriamo di commetterne meno. Di sicuro dobbiamo essere pronti a dare battaglia, ma con maggiore attenzione, più letture, più determinazione in certe situazioni di gioco. Dobbiamo restare molto ordinati sperando in meno errori individuali". A proposito di individualità non mancano nel Teramo: "Può contare su un bell’attacco. Una squadra molto aggressiva, con tantissima qualità davanti, quindi bisogna stare attenti a essere bravi e veloci nel possesso palla, perché fanno del pressing la loro arma migliore. Dovremo chiudere il loro potenziale offensivo. Hanno tanta qualità, il tiro da fuori, gli inserimenti, poi c’è una vecchia conoscenza del Castelfidardo (Nanapere, ndr) che qui ha fatto benissimo, che è sempre pericoloso come nell’attacco della profondità, nello svariare, nel non dare punti di riferimento". Intanto il Castelfidardo non ha ancora un volto definitivo. "Siamo una squadra nuova, sapevo che saremmo andati incontro a situazioni difficili perché mettere insieme 20 giocatori che non si conoscono è molto difficile. Domenica abbiamo sbagliato tanto anche singolarmente, speriamo di migliorare". E bisogna farlo in fretta.