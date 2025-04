Castelfidardo festeggia la salvezza in D: vittoria storica contro Ancona

"La dedica della salvezza? Alla mia famiglia che anche domenica era allo stadio, alla società, ai ragazzi e ai tifosi, ma un pensiero va anche a un ragazzo di Filottrano, David, che ha avuto pochi giorni fa un grave incidente sul lavoro. L’ho visto crescere calcisticamente nel settore giovanile della Filottranese, lo conosco, un bravo ragazzo. Un pensiero a lui e un abbraccio alla sua famiglia". Un velo di tristezza, e non può essere altrimenti, nelle parole e nella voce di mister Marco Giuliodori che spezzano un po’ l’aria di festa dopo la grande impresa di domenica.

Non solo la conquista della tanto agognata salvezza del Castelfidardo in D, l’obiettivo primario della stagione, ma anche per come è arrivata la vittoria al Del Conero. Con quattro gol segnati all’Ancona, senza subirne. "Vincere così ad Ancona è tanta roba, una bella soddisfazione avere raggiunto l’obiettivo tra mille difficoltà" continua Giuliodori. Societarie a inizio stagione, squalifiche e infortuni poi non sono mancati, come il calo nella seconda parte di stagione.

"Cogliere la salvezza per noi è quasi come una vittoria del campionato. Perché abbiamo affrontato un torneo difficilissimo e chiudere la pratica con un risultato così in un derby contro una squadra importante e in uno stadio così prestigioso è stata la ciliegina sulla torta. Un risultato che rimarrà nella storia del Castelfidardo. Si ricorderà nel tempo. Una soddisfazione e un orgoglio essere l’allenatore di questa squadra. Sono contento per tutti, giocatori, società e tifosi".

Salvezza acquisita, ma niente pause per il Castelfidardo che ieri ha ripreso gli allenamenti. La squadra si allenerà anche quest’oggi e poi venerdì mentre sabato mattina è in programma la consueta rifinitura in vista della partita interna di domenica, l’ultima della stagione regolare, contro la Fermana. Pausa solo il 1° maggio. "Faremo la settimana tipo a parte il 1° maggio, perché vogliamo chiudere bene. E’ l’ultima partita di campionato, si festeggerà la salvezza al campo e quindi è giusto e doveroso chiudere nel miglior modo possibile. Mi dispiace per la Fermana retrocessa, ma vogliamo onorare il campionato fino alla fine".

SQUALIFICHE. Uno squalificato nel Castelfidardo anche nell’ultima giornata. E’ stato fermato per una giornata per recidività in ammonizione Dawit Fossi. Tre giornate a Mattia Ferretti, allenatore della Vigor Senigallia, "per essere indebitamente uscito dalla propria area tecnica, entrando in quella avversaria per spintonare un dirigente avversario". Una giornata di squalifica per recidività in ammonizione per Alberto Alari del Roma City Fc prossimo avversario proprio della Vigor Senigallia.