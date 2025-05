Castelfidardo: fumata grigia per la riconferma di mister Giuliodori

Una telefonata a inizio settimana e ieri mattina l’incontro. Doveva essere la settimana decisiva in casa Castelfidardo sulla possibile fumata bianca tra mister Marco Giuliodori e la società, ma non si è rivelata ancora tale. Dopo un rinvio per motivi familiari di mister Giuliodori, la proprietà e il tecnico si sono incontrati ieri mattina. Le due parti hanno valutato la chiacchierata che avevano fatto nei giorni scorsi e poi si sono messi al tavolo per chiarire tutto.

E alla fine sembra che ci sia stata una fumata grigia in quanto nessuna novità ufficiale trapela dalle due parti. Quindi tutto rimandato ai prossimi giorni, al massimo al prossimo fine settimana per sapere se mister Giuliodori rimarrà per la quarta stagione di fila sulla panchina dei fidardensi. Dalle voci che circolano dall’incontro di ieri sembra che sia stato un buon approccio.

La società - come dichiarato anche dal presidente Costantino Sarnari a caldo la sera stessa della salvezza conquistata con il poker di reti rifilato all’Ancona - non ha neanche un minimo dubbio sulla riconferma del tecnico filottranese visti i risultati che ha portato in queste tre annate. A Giuliodori - a cui sembra che non siano arrivate particolari offerte come invece si vocifera da tempo, neanche da Senigallia e da Recanati - piacerebbe rimanere a Castelfidardo vista anche la vicinanza a casa (abita a Filottrano), ma vorrebbe sempre migliorarsi e quindi alzare un po’ l’asticella come dichiarato anche nei giorni scorsi.

Anche se a Castelfidardo non dovrebbe essere facile migliorare una stagione come quella di quest’anno dove i biancoverdi hanno occupato per buona parte della stagione la parte sinistra della classifica. Anche perché bisognerà vedere che squadra verrà allestita per affrontare per la seconda stagione di fila la quarta serie. Il mercato a vari giocatori non dovrebbe mancare a partire da capitan Fabbri, ma anche ai vari Baldini e Gambini oltre a Nanapere che - al primo anno in D - ha terminato in doppia cifra di reti, 14, quinto cecchino del girone F a una sola lunghezza da un poker di giocatori (Martiniello dell’Ancona, Casolla della Forsempronese, Banegas de L’Aquila ed Eusepi della Sambenedettese) di tutto rispetto.

Insomma i tifosi e gli appassionati fidardensi dovranno aspettare ancora un po’ per sapere che Castelfidardo verrà allestito la prossima stagione. Sia in panchina che in squadra.