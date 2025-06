Castelfidardo: futuro incerto per mister Giuliodori tra offerte e riunioni societarie

Entro questo fine settimana si dovrebbero chiarire varie cose in casa Castelfidardo. Tra riunioni societarie e l’incontro tra la proprietà e mister Marco Giuliodori. Slittati di una decina di giorni sembra per impegni lavorativi dei dirigenti. Ma è ormai trascorso un mese dalla fine del campionato e il tempo inizia a stringere un po’ per tutti. Dalla società al mister fino ai giocatori: a quest’ultimi, soprattutto i big, le offerte - dopo un campionato alquanto positivo - sembrano non mancare. E a proposito di offerte sembra che stavolta a mister Giuliodori il telefono sia squillato veramente. Da Fossombrone. Stessa categoria, stesso girone (F) del Castelfidardo. Perché dopo stagioni condite da vittorie e soddisfazioni mister Michele Fucili sembra che sia arrivato ai saluti. Dopo un’altra stagione sopra le righe visto che la Forsempronese ha conquistato prima il quinto posto alla fine della stagione regolare e poi l’accesso alla finalissima playoff contro il Teramo. E così se le strade di Fucili e la Forsempronese si dovessero dividere sembra che la dirigenza abbia messo gli occhi sul tecnico filottranese. Non solo per il bel campionato disputato quest’anno dal Castelfidardo, ma può darsi anche per le belle figure che i fidardensi hanno fatto nelle due partite della stagione regolare contro il Fossombrone. Una vittoria per i fidardensi per 3-1 in casa nel girone di andata e un pareggio senza reti al ritorno. Anche se a Castelfidardo sperano di trattenere per la quarta stagione di fila il tecnico filottranese.