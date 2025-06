Castelfidardo, giorni tristi per Costantino Sarnari. Morta la sorella del presidente. Rinviata anche la scelta del mister

Un venerdì di lutto in casa Castelfidardo. E’ venuta a mancare la sorella del presidente Costantino Sarnari, la signora Giovanna. "Il Castelfidardo calcio si stringe attorno al nostro presidente" si legge nel post social della società biancoverde pubblicato ieri mattina. Una triste notizia che fa passare inevitabilmente in secondo piano la decisione del nome del nuovo allenatore del Castelfidardo atteso per questo fine settimana.

La riunione programmata per questa mattina si potrebbe tenere domani mattina e potrebbe essere quasi sicuramente quella decisiva. Forse pareri divergenti e idee poco chiare nel consiglio direttivo sono alla base del nulla di fatto del summit infrasettimanale. Si sta prendendo tempo per cercare di fare la scelta giusta. Si aspettano novità e chiarimenti oltre per il nuovo mister anche in società visto che ci potrebbero essere nuovi ingressi di soci, quelli di Andrea Zega ed Ettore Palantrani.

Per quanto riguarda gli allenatori vari mister sono stati accostati in questi giorni al Castelfidardo, la coppia Sauro Trillini-Gianfranco Zannini, ma anche quello di Stefano Cuccù ex Monturano e dell’ex Roberto Vagnoni (probabile se dovesse essere nominato d.s. Palantrani) oltre a Lauro e Manoni. Ma ci potrebbe essere anche la sorpresa dell’ultimo momento. Di ufficiale in casa Castelfidardo per la prima squadra ci sono state solo partenze. Quelle di mister Marco Giuliodori e dei giocatori Gianmarco Fabbri ed Emmanuel Nanapere.