Castelfidardo. Gli occhi della Vigor su capitan Fabbri

Sarà la settimana decisiva in casa Castelfidardo per la questione allenatore? I tifosi e gli appassionati biancoverdi si augurano proprio che sia così, che ci sia la fumata bianca con mister Marco Giuliodori dopo l’incontro di sabato mattina. Anche se ancora nessuna notizia ufficiale trapela dal Mancini. Di sicuro ci sarà un altro incontro in questi giorni tra la proprietà e Giuliodori, forse quello decisivo. Anche perché prima si dovrà decidere per il mister e poi si inizierà a formare la squadra anche se le richieste non sembrano mancare ai giocatori che hanno indossato nell’ultima stagione la maglia del Castelfidardo visto il cammino alquanto positivo. A partire dal capitano, Gianmarco Fabbri, classe 1997, un giocatore utile in ogni parte del campo, a partire dalla difesa, il suo ruolo. Due le reti siglate quest’anno da Fabbri in campionato, vari gli assist, insomma un campionato sopra le righe e di società interessate al capitano dei fidardensi sembrano non mancare. Si vocifera Vigor Senigallia, dove Fabbri ha giocato nelle giovanili, e Sansepolcro.