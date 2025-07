Castelfidardo, il presidente Sarnari: "Stiamo rifacendo la squadra». Si prova a fare restare Gambini: "Punteremo sulle scommesse»

"Stiamo rifacendo la squadra" conferma il presidente del Castelfidardo Costantino Sarnari dopo che martedì è stato scelto Stefano Cuccù come allenatore dei biancoverdi per la prossima stagione. Una squadra che sarà completamente ‘nuova’ o quasi, perché in pochissimi dovrebbero rimanere. Chissà se un big come Nicola Gambini verrà convinto a restare. Anche nel tardo pomeriggio di venerdì c’è stata una riunione tra i dirigenti per cercare di piazzare i primi colpi. E un bel ‘colpo’ sarebbe la conferma del forte centrocampista fanese, classe 1996, anche se a Gambini le offerte non mancano, sicura quella del Siena, formazione toscana che vorrà essere protagonista in quarta serie. Sicuro, anche se non c’è ancora l’ufficialità, la conferma del giovane portiere Osama, classe 2006. Sembra trovare conferma anche la trattativa con Nicolò Capodaglio, classe 2005, difensore centrale che può vantare esperienze sia in D e in Eccellenza. In attesa dei primi annunci il presidente Sarnari è fiducioso sulla scelta in panchina della coppia Cuccù-Loviso. "Siamo una piccola realtà e quindi dobbiamo andare avanti con le scommesse. Come abbiamo fatto negli ultimi anni sperando di avere ancora ragione come è stato prima con Lauro e poi con Giuliodori. Sarà una formazione molto giovane anche se non mancheranno tre quatto elementi di esperienza. Quelli servono sempre". A proposito di over. Su Gambini dice: "Sembra non aver ancora deciso, proveremo a trattenerlo".