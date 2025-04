Castelfidardo in trasferta ad Ancona: sfida decisiva per la salvezza

"Siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare e cercheremo di portare via più punti possibili". Nicola Gambini carica la squadra in vista della trasferta di domani ad Ancona. "Andremo ad affrontare un’ottima squadra - continua il centrocampista dei fidardensi, classe 1996-. La classifica parla da sé, se sono quinti, un motivo ci sarà, ma noi la stiamo preparando bene".

Il Castelfidardo non potrà sbagliare quando alla fine della stagione regolare mancano appena due giornate. "Dovremo fare una partita attenta e sfruttare al meglio le occasioni che ci capiteranno". Quello che il Castelfidardo non ha fatto nell’ultima uscita ad Avezzano dove ha creato, ma non finalizzato. "Il risultato di Avezzano è un po’ bugiardo per quello che si è visto in campo. La squadra per un’ora è stata in controllo del match, abbiamo avuto tante occasioni per sbloccarla, poi quel gol ci ha tagliato un po’ le gambe e siamo usciti dalla partita". Terminata con quattro reti a favore dei locali. E neanche una per i biancoverdi che ad Ancona dovranno ritrovare punti e gol. Questi ultimi mancano da tre giornate. "Non bisogna preoccuparsi, ora mancano due partite e bisogna dare tutto per raggiungere la salvezza". A cominciare da domani al Del Conero contro un’Ancona all’ultima recita casalinga della stagione regolare che vuol tenersi stretto il quinto posto che significherebbe playoff e che vorrà sicuramente chiudere bene il cammino casalingo in campionato nonostante una situazione tutt’altro che tranquilla a livello societario e nella tifoseria. Il Castelfidardo dovrà fare a meno di Costanzi ammonito ad Avezzano e fermato dal giudice sportivo per una giornata. Al suo posto dovrebbe giocare Fossi. Tra gli under probabile ballottaggio in porta tra Munari e Osama, in attacco potrebbe trovare spazio Caprari, ma attenzione anche alla sorpresa Marzuolo, 2006. Il Castelfidardo, decimo con 39 punti assieme alla Recanatese, ha due punti di vantaggio sulla zona playout occupata dalla coppia Sora-Termoli. Domani non sarà attiva la vendita dei biglietti per il settore ospiti (curva Sud) presso i botteghini dello stadio Del Conero. Si potranno acquistare presso il circuito online Ciaotickets: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/ancona-castelfidardo-calcio o in tutti i punti vendita abilitati del circuito Ciaotickets. Prezzi dei biglietti: euro 12,00 più diritti di prevendita, per gli under 14 euro 1,00 + diritto di prevendita. Per accedere allo stadio sarà obbligatorio presentare il documento d’identità ed il tagliando/pass (o in formato cartaceo o in forma digitale).