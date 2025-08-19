Castelfidardo. Ingresso dei nuovi soci. Il closing non è arrivato

Ancora una giornata senza risvolti ufficiali nel Castelfidardo. Il closing ancora non è arrivato e chissà se e quando arriverà. Sembra che anche ieri le due parti si siano parlate, anche se niente di ufficiale trapela dalle parti del Mancini. Solo voci e indiscrezioni, una delle quali sembra vedere protagonista Andrea Varoli, l’ex presidente del Castelfidardo che ha ricoperto la carica di primo dirigente della società fidardense per pochi mesi la scorsa stagione oltre che ex Direttore Generale e Responsabile del vivaio biancoverde. Varoli, se dovesse entrare il gruppo romano capeggiato dall’imprenditore Cristiano Filippi potrebbe ricoprire la carica di direttore generale, mentre quella di direttore sportivo andrebbe a Stefano Galati. Solo voci per ora.

RAOUL FOLLEREAU. Una giornata speciale quella vissuta dai cinquanta, tra ragazze e ragazzi, dell’Associazione Raoul Follereau, grazie alla gradita visita di una delegazione del Castelfidardo Academy. Presenti il Presidente Maximiliano Ciucciomei, i dirigenti Piergiorgio Severini, Antonello Narracci e Simone Seresi. Un paio d’ore trascorse tra giochi, sorrisi e momenti di condivisione, dove i giovani ospiti del Campo Scuola hanno accolto con entusiasmo i rappresentanti della società sportiva. Come segno di affetto e ricordo di questa iniziativa, il Presidente Ciucciomei ha donato a ciascun ragazzo un cappellino ufficiale del Castelfidardo Academy, gesto simbolico ma ricco di significato. La visita conferma e rinnova il legame tra l’Academy biancoverde e l’Associazione Raoul Follereau, una collaborazione iniziata lo scorso anno e che proseguirà anche nella prossima stagione. A partire da settembre, infatti, tornerà la nuova edizione "Una maglia per amore", insieme ad altri progetti che coinvolgeranno attivamente i giovani atleti biancoverdi. Un connubio tra sport e impegno sociale che mira non solo a formare atleti, ma soprattutto persone consapevoli, solidali e attente al prossimo.