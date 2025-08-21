Castelfidardo. Mercato ancora aperto. Vecchio verso il ritorno

"Faremo sicuramente qualcosa sul mercato". È la promessa della società fidardense quando all’inizio della stagione ufficiale mancano meno di due settimane (a proposito, posticipato alle ore 20,30 il fischio d’inizio della partita di Coppa Italia di domenica 31 agosto ad Ancona). Nel mirino dei dirigenti biancoverdi ci sarebbero almeno due tre pedine, per cercare di alzare il livello della rosa attuale, che riguarderebbero un po’ tutti i reparti. E non è escluso che possa arrivare anche un portiere. Qualche settimana fa c’era stato un interessamento al possibile ritorno di Michael Munari, che ha difeso i pali del Castelfidardo per una parte della scorsa stagione, ma sembra che sia rimasto tale e niente più. Non ci sarà neanche il ritorno dell’ex capitano Gianmarco Fabbri. I contatti ci sono stati, ma l’esterno mancino potrebbe seguire mister Marco Giuliodori a Fossombrone. Restando in difesa non è escluso invece il ritorno di Nicola Vecchio (foto), il difensore friulano che può vantare varie esperienze in quarta serie. A Vecchio è stata fatta un’offerta e sembra che il giocatore ci stia riflettendo. A centrocampo si era parlato di un ritorno anchr di Alessandro Miotto, ma appare poco verosimile al momento. Anche in attacco servirebbe un rinforzo a un Castelfidardo in attesa, ormai da settimane, anche di chiarimenti societari. OPEN DAY. Tornano gli Open Day del Castelfidardo Calcio Academy. Appuntamento per oggi al Mancini e la giornata riguarderà le categorie Esordienti e Pulcini, annate 2013-2014-2015-2016-2017 e 2018, con inizio alle ore 18:30. Ci saranno prove gratuite riservate a non tesserati con altre società alla presenza di allenatori qualificati.