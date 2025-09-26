Castelfidardo, mister Cuccù lancia un grido d’allarme dopo l’ennesima sconfitta: "Partiamo sempre con quattro under titolari». "Siamo troppo giovani per questo campionato. Spero che la società intervenga al più presto»

Domenica, al Mancini, contro l’Ancona, sarà giornata biancoverde. Biglietti in vendita al prezzo di 15 euro (non sono previste riduzioni). La società invita i propri sostenitori "ad acquistare i biglietti in prevendita per evitare evitare possibili code al botteghino il giorno della partita". La prevendita, già iniziata, terminerà domani. È attiva presso il Bar Tiffany, orari di apertura del bar, ma i tagliandi si possono acquistare anche presso la segreteria del Mancini (orari 15-19 oggi e dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 domani).

A Notaresco intanto mercoledì è finita come a marzo. Con il Castelfidardo sconfitto di misura, sempre 1-0. Quella volta fu una beffa per i biancoverdi, con quel gol di Infantino in pieno recupero, negli ultimi secondi di una partita giocata per più di un tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Imbriola. Mercoledì è finita con lo stesso risultato, ma tira tutt’altra aria in casa biancoverde, con il Notaresco passato in vantaggio nel primo tempo, stavolta con un giovane del 2007, Pistillo, sfiorando più volte il secondo gol.

Il Castelfidardo ha provato a metterci il cuore e la voglia, ma non sono bastati. In un campo appesantito dalla pioggia sono stati i rossoblu dell’ex Vagnoni a esultare, legittimando il vantaggio in un secondo tempo dove i rossoblu sono andati più volte vicini a realizzare altre reti. Il Castelfidardo come nelle precedenti uscite regge l’urto dell’avversario per poco più di venti minuti, poi soccombe non riuscendo più a recuperare.

Mister Cuccù dopo la partita manda l’ennesimo messaggio alla società. "Dobbiamo mettere più esperienza in campo e speriamo che la società intervenga a darci una mano - tuona l’allenatore dei fidardensi -. Siamo molto giovani per affrontare questo campionato". E si è visto anche mercoledì su un campo difficile come quello del Savini. "Siamo nettamente la squadra più giovane del campionato, partiamo sempre con quattro under titolari e dobbiamo cercare di rendere questa rosa più esperta, più smaliziata e in grado di gestire meglio situazioni difficili, perché facciamo fatica".

Il Castelfidardo ci ha provato contro un Notaresco tosto, "una partita difficile contro un avversario forte e solido. Abbiamo provato a battagliare, poi un episodio ci ha condannato anche se è vero che loro hanno avuto altre occasioni". Piove sul bagnato, perché la società si è vista respingere anche il reclamo per diminuire le tre giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo a Paramatti dopo l’espulsione di Teramo. Il difensore quindi salterà anche la partita casalinga di domenica contro l’Ancona.