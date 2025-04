Castelfidardo: Munari torna in campo, sfida salvezza contro Fc Roma City

Orion Elezaj è tornato a difendere i pali del Castelfidardo da un paio di partite, ma domani tornerà a disposizione anche Michael Munari, passato l’infortunio patito durante il primo tempo della partita casalinga contro l’Aquila. La concorrenza nel reparto dei portieri della squadra fidardense non manca, anche se tutto il gruppo a disposizione di mister Giuliodori è concentrato su un unico obiettivo: quello della permanenza del Castelfidardo in D. Davanti ai fidardensi domani, al Mancini, ci sarà un Fc Roma City partito con altri obiettivi, ma che si ritrova a quattro giornate dal termine della stagione regolare penultima con la Civitanovese. Ed è reduce da due sconfitte di fila, l’ultima casalinga contro l’Ancona. "Affronteremo una squadra affamata di punti salvezza, che non viene da un bellissimo periodo. La classifica dice questo - le parole di Elezaj, classe 2004 -. Verranno da noi per vincere a tutti i costi e rialzarsi in classifica. Ma la stiamo preparando bene, cercheremo di fare la nostra partita e conquistare la vittoria". Nelle ultime due uscite il Castelfidardo ha preso quattro punti. Ma i fidardensi non vogliono fermarsi. "C’è voglia di continuare a fare risultati e punti, perché cogliere la salvezza è fondamentale per noi". A Castelfidardo si è formato un bel gruppo. "Mi trovo molto bene, sono ragazzi molto tranquilli che lavorano bene. Anche il preparatore dei portieri è molto serio, lavoriamo in armonia". Fondamentale per riuscire bene in un campionato di D particolarmente impegnativo. "Il livello è molto alto, un campionato difficile, ma dovremo conquistare la salvezza, sarebbe molto importante". Come sarebbero fondamentali ottenere i tre punti domani, in casa, in un autentico scontro salvezza.

JUNIORES. La Juniores fidardense concluderà oggi la stagione regolare in campionato al De Cecco 2 di Città Sant’Angelo contro il Pescara (ore 16). Per ora il Castelfidardo è nei playoff, ma oggi, in caso di vittoria, i biancoverdi non prenderanno punti perché il Pescara non fa classifica. Tutto dipende quindi dai risultati di Chieti e Civitanovese. Il Castelfidardo andrà ai playoff in caso di pareggio di entrambe o di vittoria della Recanatese e Samb. Juniores (girone G), 15esima e ultima giornata di ritorno. Oggi: Avezzano-Fermana, Atletico Ascoli-Ancona (ore 16), Delfino Pescara-Castelfidardo (ore 16), Forsempronese-Vigor Senigallia (ore 16), L’Aquila-Vis Pesaro, Notaresco-Teramo, Recanatese-Chieti, Sambenedettese-Civitanovese. Classifica: A.Ascoli 48; Recanatese 47, Ancona 46; Samb 45; Castelfidardo 43; Chieti e Civitanovese 41; V.Senigallia e Teramo 39; Forsempronese 34; Avezzano 29; L’Aquila 17; Notaresco 16; Fermana 11.