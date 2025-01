Castelfidardo, non solo calcio. La vendita dei gadgets per Raoul Follereau

Castelfidardo protagonista in campo, con un bel campionato che i biancoverdi stanno disputando finora da neopromossi in D, occupando il centro classifica nonostante la sconfitta nell’ultima giornata a Teramo, ma anche nel sociale. Castelfidardo Academy e Gruppo Raoul Follereau stringono un accordo di promozione sociale. Il Castelfidardo Academy si fa promotore, con il benestare del Castelfidardo calcio 1944, della vendita di maglie da gioco e altri gadget personalizzati con i due loghi delle due società. Il ricavato della vendita sarà devoluto al Gruppo Raoul Follereau per le sue attività sociali rivolte ai più deboli. "Un ringraziamento ai gruppi ultras Castelfidardo e Boxer che si sono resi subito disponibili a condividere l’ iniziativa" comunica la società biancoverde. Lo slogan sarà "Una Maglia per Amore" "proprio a sottolineare l’amore per i nostri colori che possono andare oltre lo sport dimostrando l’amore per chi ha bisogno del nostro aiuto!".