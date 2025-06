Castelfidardo: novità imminenti per la prossima stagione, possibili nuovi soci e decisione su Giuliodori

Questione di ore per le prime novità in casa Castelfidardo per la prossima stagione? Dovrebbe essere proprio così. E non solo per l’allenatore, ma ci potrebbero essere movimenti anche in società.

Dalle voci che circolano sulla piazza fidardense ci potrebbe essere l’ingresso di nuovi soci, almeno un paio che andrebbero a rinforzare la proprietà attuale composta dal presidente Costantino Sarnari, tornato primo dirigente della società biancoverde a inizio dicembre, e dagli altri soci Fausto Pigini, Franco Baleani e Max Ciucciomei.

Dovrebbero essere imprenditori marchigiani che quindi andrebbero a rinforzare la struttura societaria per cercare di affrontare senza tanti patemi la seconda stagione consecutiva in quarta serie.

E chissà se si riuscirà a convincere mister Marco Giuliodori a restare a Castelfidardo? Tra oggi e domani potrebbe risolversi la questione Giuliodori. In questi ultimi giorni si sono intensificate le riunioni tra dirigenti, ma anche con l’allenatore. Venerdì ci dovrebbe essere stata una riunione dirigenziale, ieri mattina invece si vocifera che al Mancini la proprietà abbia incontrato per la seconda volta nel giro di un paio di settimane il tecnico filottranese. Ma, come due settimane prima, ci dovrebbe essere stata fumata grigia tra le parti. Notizie ufficiali non sono arrivate. Ma a questo punto il tempo inizia a stringere e al massimo in un paio di giorni dovrebbe arrivare la risposta se sì o no da parte di Giuliodori. La dirigenza non ha dubbi sulla riconferma del tecnico che tanto bene ha fatto nelle tre stagioni sulla panchina fidardense. Ma Giuliodori, dopo il bel campionato passato, vorrebbe alzare l’asticella come ha dichiarato nelle scorse settimane o comunque vorrebbe avere delle garanzie circa l’allestimento di una rosa competitiva per un campionato difficile come quello di D. Anche perché le richieste non gli mancano. Almeno un paio, dalla D e dall’Eccellenza. In quarta serie il Fossombrone si è fatto avanti visto che Michele Fucili non sarà più l’allenatore.

Di ieri il post sulla pagina social della società con tanto di saluti e ringraziamenti a Fucili dopo sei anni dove le soddisfazioni non sono mancate, le ultime la quinta posizione di quest’anno in D arrivando poi fino alla finalissima playoff. In Eccellenza invece il K Sport Montecchio Gallo ha cercato Giuliodori visto che - notizia di ieri - Giuseppe Magi è salito di categoria accettando la proposta della Vigor Senigallia.