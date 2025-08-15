Castelfidardo, primo ko. La Jesina convince di più

castelfidardo

2

jesina

3

: Osama, Bugari, Taddei, Stragapede, Tarulli, Fiscaletti, Palestini, Pecchia, Abagnale, Morais, Mataloni. Sono entrati Coccia, Cori, Dovhanyk, Turano, Garbattini, Zanutel, Verges, Amato, Agati. In panchina Cilenti. All.Cuccù.

JESINA: Santarelli, Manna, Maffione, Orlietti, Stefoni, Corneli, Massei Amedeo, Ceccarelli, Tittarelli, Massei Filippo, Giovannini. Sono entrati Gasparoni, Fuligna, Paglialunga, Coppari, Duca, Borocci, Minnozzi, Nacciarriti, Pecci, Cingolani, Angeletti. All. Malavenda.

Arbitro: Cesarini.

Reti: 3’ pt Morais, 16’ pt e 42’ pt (rig.) Tittarelli, 21’ pt Giovannini, 45’ pt Mataloni

Arriva la prima sconfitta per il Castelfidardo in amichevole. Dopo tre vittorie di fila contro Montegranaro (Eccellenza), Portuali Ancona e Palmense Fermana (Promozione) ecco il ko interno contro la Jesina, neopromossa nel massimo campionato regionale. Primo tempo scoppiettante: cinque gol in totale, un rigore parato. A scappare in vantaggio è il Castelfidardo (orfano di Massa, Locanto e Fallisi, con Cilenti in panchina): al 3’ un’azione personale di Morais sblocca la partita. L’attaccante di casa entra in area e, dopo aver saltato un paio di difensori, batte Santarelli, ex Osimana, con un diagonale. La replica ospite arriva appena passato il quarto d’ora (16’) con Tittarelli che si guadagna (atterrato da Osama) e realizza un rigore. La Jesina fa sul serio con una punizione dal limite di Lion Giovannini siglando l’1-2. Morais potrebbe realizzare una doppietta, ma al 33’ si fa parare il rigore (guadagnato da Bugari) da Santarelli. A siglare la doppietta personale ci pensa Tittarelli, con un guizzo da centro dell’area, al 42’ su passaggio di Maffione. Prima del duplice fischio un cross dalla sinistra di Mataloni deviato da un difensore sotto la traversa riapre la partita (45’) per il 2-3. Ma il risultato nella ripresa non cambierà più. E’ vittoria leoncella.