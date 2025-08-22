Castelfidardo, pronta anche una mini rivoluzione della squadra. Il passaggio ai romani è in arrivo. Raggiunto l’accordo tra le parti

Potrebbe essere in dirittura di arrivo il passaggio di proprietà al gruppo romano capeggiato dall’imprenditore Cristiano Filippi che rileverebbe l’intera società del Castelfidardo calcio. L’accordo sembra esserci tra le parti, i nuovi acquirenti stanno verificando la documentazione, anche a livello economico sembrerebbe tutto a posto, sembra che i ‘’nuovi’’ stiano aspettando solo una risposta a livello burocratico come ha confidato ieri pomeriggio al telefono lo stesso Filippi. E sarebbe pronta anche una mini rivoluzione in squadra con l’arrivo di almeno 8-10 nuovi giocatori. Anche a livello dirigenziale prevista la nomina di un direttore sportivo (Stefano Galati?) oltre all’ingresso di nuove figure dirigenziali tra cui si vocifera un ex calciatore di A. Intanto la squadra prosegue la preparazione in vista dell’inizio della stagione ufficiale prevista per domenica 31 agosto con il primo turno di Coppa Italia ad Ancona (fischio d’inizio posticipato alle ore 20:30). Domani è prevista l’ultima amichevole, sempre casalinga. Alle ore 16 la formazione di mister Stefano Cuccù affronterà al Mancini la Castelfrettese, neopromossa in Promozione.