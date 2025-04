Castelfidardo punta alla salvezza con il ritorno del portiere Munari

All’andata il Castelfidardo centrò un fantastico tris vincente contro Fossombrone, Fc Roma City e Avezzano. Non potrà ripeterlo nel ritorno visto il solo punto preso domenica contro la Forsempronese in trasferta, ma dovessero arrivare due vittorie nelle prossime due partite, tra Roma City e Avezzano, o anche solo quattro punti, significherebbero salvezza quasi matematica per la squadra di Giuliodori. Che domenica avrà a disposizione anche il portiere Munari. La buona notizia di questa settimana quindi è il ritorno in gruppo di Michael Munari tornato martedì, alla ripresa degli allenamenti, ad allenarsi dopo essere uscito nel primo tempo per infortunio nella partita casalinga vinta contro L’Aquila. "Sono tornato martedì ad allenarmi. Adesso sto bene - racconta il giovane portiere dei fidardensi, classe 2005 -. Nella partita contro L’Aquila avevo rimediato una forte contusione interna in un muscolo nella zona del fianco sinistro che mi ha tenuto fermo per tutta la scorsa settimana". Una pedina in più a disposizione di mister Giuliodori in queste ultime partite. "Questo finale di campionato lo vedo molto intenso, perché ci aspettano quattro finali a partire già da domenica contro il Roma City - continua il portiere sceso a Castelfidardo in prestito dalla Vis Pesaro -. Ma sono convinto che se rimaniamo uniti, ascoltiamo il mister e lottiamo partita dopo partita riusciremo a raggiungere la salvezza".

JUNIORES. La Juniores del Castelfidardo supera di misura in campionato l’Avezzano. I fidardensi piegano per 1-0 la resistenza degli abruzzesi grazie alla rete di Prebibaj nel secondo tempo. Tre punti pesanti per la classifica ad appena una giornata dal termine della stagione regolare, con i giovani biancoverdi che sperano di centrare i playoff. La formazione del Castelfidardo schierata da mister Gasparrini contro l’Avezzano: Manganelli, Garbattini, Dovhanyk, Graciotti Lu., Montironi, Musciano, Prebibaj, De Meo, Graciotti Lo., Simonetti, Cori. Juniores (girone G), risultati 14esima ritorno. Ancona-Delfino Pescara 2-3, Castelfidardo-Avezzano 1-0, Chieti-Forsempronese 2-1, Teramo-L’Aquila 3-1, Civitanovese-Recanatese 1-0, Vigor Senigallia-Notaresco 1-0, Fermana-Sambenedettese 1-6, Vis Pesaro-Atletico Ascoli 0-1. Classifica: Atletico Ascoli 48; Recanatese 47, Ancona 46; Sambenedettese 45; Castelfidardo 43; Chieti e Civitanovese 41; Vigor Senigallia e Teramo 39; Forsempronese 34; Avezzano 29; L’Aquila 17; Notaresco 16; Fermana 11.