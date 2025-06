Castelfidardo: Smentite ufficiali su nuovi soci e allenatore, in attesa di conferme

I primi segnali ufficiali dalla società Castelfidardo per la nuova stagione sono arrivati nella tarda serata di domenica. Non nuovi arrivi, né conferme, ma, per ora, solo smentite. Con una scarna nota di poche righe. "La società Gsd Castelfidardo smentisce categoricamente notizie di stampa sia in merito all’allenatore che in merito all’ingresso di nuovi soci in società. Attualmente la dirigenza biancoverde è al lavoro per il rinnovo di mister Marco Giuliodori e sta pianificando al meglio la prossima annata sportiva".

Anche se sembrano fondate le voci di nuovi ingressi nella società del presidente Costantino Sarnari. Di un paio di nuovi soci che dovrebbero essere Andrea Zega, primo dirigente di una Sangiorgese Monterubbianese retrocessa nell’ultima stagione in Prima Categoria e di Ettore Palantrani, procuratore e che dovrebbe andare a ricoprire a Castelfidardo anche la figura di direttore sportivo.

In attesa c’è da risolvere in casa fidardense anche la questione allenatore. Mister Marco Giuliodori sembra stia riflettendo sulla proposta che gli ha fatto la proprietà sabato mattina, al Mancini, quando c’è stato il secondo incontro. Una proposta che forse lascia dubbi nel tecnico che aveva chiesto nelle scorse settimane garanzie circa l’allestimento di una formazione competitiva viste le difficoltà nell’affrontare la D.

Giuliodori è conteso anche dal Fossombrone visto che circolano sempre più insistenti le voci che sia stato cercato dalla dirigenza della Forsempronese, con il direttore sportivo Pietro D’Anzi e il direttore generale Marco Meschini che vorrebbero Giuliodori sulla panchina della Forsempronese visto l’addio a Michele Fucili dopo sei anni di risultati positivi con tanto di promozione in D e conquista dei playoff nell’ultima stagione arrivando fino alla finalissima. In Eccellenza anche il K Sport Montecchio Gallo si è fatto avanti per Giuliodori.

Intanto sul fronte squadra sembra che i giocatori della rosa della stagione appena conclusa stiano aspettando proprio le mosse di mister Giuliodori. Anche se le richieste non sembrano mancare ai vari Fabbri, capitano dei biancoverdi, ma anche Baldini, Gambini, Nanapere e anche Braconi visto un campionato sopra le righe disputato dai biancoverdi neopromossi nella categoria. Si attendono novità a breve.