Castelfidardo: Stagione Straordinaria in Serie D con Mister Giuliodori

"Un percorso straordinario". Lo definisce così mister Marco Giuliodori quello che i suoi ragazzi hanno fatto quest’anno al primo anno di D. "Non ci dimentichiamo che molti erano all’esordio in quarta serie, compreso il sottoscritto da allenatore, e sappiamo benissimo da dove siamo partiti e che campionato ci aspettava. Difficilissimo, quasi una sorta di serie C2, con piazze importantissime. Chiudere all’ottavo posto era all’inizio dell’anno inimmaginabile. Invece, sempre grazie ai ragazzi, alla società e ai tifosi che ci sono stati sempre vicini, soprattutto nei momenti più duri, siamo riusciti a fare qualcosa di importante".

Dopo una partenza in salita. "Siamo partiti pagando lo scotto della nuova categoria. Ci sta, ho detto ai ragazzi di stare tranquilli e di continuare a giocare come stavamo giocando perché le prestazioni ci sono sempre state. Dovevamo capire che tipo di campionato era, un torneo dove non potevamo mollare niente visto che la qualità talmente alta e quando abbiamo iniziato a capirlo la squadra ha fatto benissimo sotto tutto i punti di vista".

Una stagione partita in salita, con due sconfitte consecutive e un solo punto nelle prime quattro uscite oltre a problemi societari, ma che giornata dopo giornata è decollata e che si ricorderà negli anni. E non solo per la salvezza ottenuta alla penultima giornata. Ma anche per dei risultati importanti, quasi storici. Sia in campionato che in Coppa Italia. Come dimenticare la vittoria per 0-4 dell’altra domenica in uno stadio prestigioso e di categoria superiore come il Del Conero di Ancona. O il pareggio al Riviera delle Palme contro la corazzata Samb e vincitrice del torneo, con il guizzo di Braconi, sfiorando nel finale addirittura il colpaccio.

E poi il bel percorso in Coppa Italia arrivando sino agli ottavi finale, con il Castelfidardo eliminato solo da quel Ravenna che alla fine ha alzato la Coppa di D. E infine quell’ottavo posto finale, solitario, con 45 punti, frutto di 12 vittorie e 9 pareggi (13 sconfitte). I gol fatti 29, 34 quelli subiti mettendo dietro in graduatoria squadre importanti come Atletico Ascoli, Vigor Senigallia, Recanatese. Insomma davvero un bel cammino. Un cammino inferiore solo a quello della stagione 2020/2021 quando il Castelfidardo, con mister Maurizio Lauro in panchina, sfiorò i playoff, mancati solo nell’ultima giornata a Fiuggi, con il sesto posto finale e i 55 punti mai raggiunti prima in classifica.