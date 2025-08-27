Castelfidardo. Vecchio e Fabbri declinano l’offerta

A Castelfidardo non tornerà, al centro della difesa, Nicola Vecchio e sulla fascia neanche Gianmarco Fabbri (foto). L’ex capitano del Castelfidardo infatti ha deciso. Fabbri ha detto sì al Fossombrone, seguendo mister Marco Giuliodori, lavorando così per il quarto anno insieme, dopo i tre trascorsi con risultati importanti nella città della fisarmonica. L’aria di incertezza che regna nei biancoverdi non aiuta di sicuro nessuno. Sia Vecchio che Fabbri hanno parlato con la dirigenza fidardense, hanno riflettuto, poi però hanno deciso di prendere altre strade (Vecchio forse a giocare nel girone F). "La situazione generale tecnica e societaria non è chiarissima - ha fatto sapere Vecchio, classe 1997, che potre- ma posso solo dire grazie alla società per avermi dato la possibilità di stare in un ambiente e in un gruppo sanissimo che mi hanno aiutato a crescere tantissimo come giocatore. Mi dispiace anche per la tifoseria a cui ero molto legato. La gestione tecnica non riguarda di sicuro lo staff attuale con cui ho scambiato qualche telefonata in questi giorni che ringrazio e gli faccio un grande in bocca al lupo". Adesso bisognerà vedere se Munari, Miotto e Imbriola decideranno di tornare oppure no. Anche su Imbriola sembra aver messo gli occhi il Fossombrone di mister Giuliodori. Intanto la settimana si è aperta con un doppio arrivo nella rosa di mister Cuccù che può contare sui centrocampisti Palumbo e Bartoli, entrambi con esperienze in quarta serie. Ma il mercato non è ancora chiuso in casa biancoverde anche se domenica sarà già tempo di partite ufficiali. Inizierà la Coppa Italia (primo turno) con il Castelfidardo di scena sotto i riflettori nella vicina Ancona. Si giocherà alle ore 20,30, in partita unica.