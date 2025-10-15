C’è ancora un domani. La cura Gattuso funziona. L’Italia centra i playoff

Fuori gli idranti e gli scontri, in un clima da ’Gli spari sopra’ di Vasco. Dentro i fischi all’inno di Israele, il minuto di raccoglimento per i tre carabinieri morti a Castel d’Azzano e uno spettatore troppo agitato portato via a forza dagli steward.

E poi c’era anche la partita di calcio, certo. Quella che ha permesso all’Italia di raggiungere con fatica i playoff (ma il match dell’andata l’aveva già detto, che Israele non è una squadra materasso), l’obiettivo minimo del girone di qualificazione dei mondiali. Non essendo sensato aspettarsi regali (un pari della Norvegia contro l’Estonia al prossimo turno), gli azzurri hanno almeno messo al sicuro gli spareggi che a marzo offriranno l’ultima chance di andare ai mondiali, sorteggio il 21 novembre per conoscere gli avversari di semifinale e finale playoff.

Facile non è stato, per niente. Perché il cambio di modulo varato da Gattuso non ha spostato le difficoltà nell’affrontare una squadra che sa palleggiare bene e che ci ha saputo mettere in difficoltà, sfiorando il gol per prima con Solomon in area, Donnarumma super. Il 3-5-2 con Cambiaso e Dimarco sulle fasce e Raspadori al fianco di Retegui funziona il giusto, Kean manca eccome. Alla fine la mossa che sblocca il match è un guizzo di Retegui che si conquista un rigore prima della ricreazione, prende il pallone e si incarica di cancellare l’errore di pochi giorni fa dal dischetto. Per la cronaca quello segnato ieri è il centesimo penalty nella storia azzurra.

Al rientro dagli spogliatoi c’è Esposito al posto di Raspadori, ma è ancora Donnarumma a lasciare il segno per primo con una paratona dopo poco meno di un quarto d’ora. La tensione sportiva si tocca con mano, fino al capolavoro di Retegui, l’eredità migliore lasciata da Mancini dopo l’addio all’azzurro. Chi temeva che il trasloco dorato in Arabia avrebbe appannato la vena dell’italoargentino dovrà scusarsi con Mateo, che dopo il carattere dal dischetto ha dimostrato anche qualità tecnica, costruendosi da solo il raddoppio rubando palla e poi mandandola nel sette da fuori area. Uno di quei gol che quando li fanno Mbappè o Yamal le tv di tutto il mondo li mandano in loop.

Dal cerchio della paura in cui correvamo come criceti invece adesso siamo usciti, anche grazie all’inzuccata di Mancini nel recupero che chiude i conti. Giocarsi i mondiali agli spareggi non può essere considerato un trionfo, ma una volta perso il primo scontro in casa della Norvegia e capito che i vichinghi avrebbero stabilito una specie di record nella differenza reti (nessuna altra europea ha +26), era chiaro che l’obiettivo realistico poteva essere solo questo.

E Gattuso lo ha centrato.